"I że ci nie odpuszczę": Nie do zapomnienia

"I że ci nie odpuszczę" - w kinach od 20 kwietnia - to komedia romantyczna, z Anną Faris ("Straszny film", "Moja super eksdziewczyna") w roli kobiety, która "żadnej pracy się nie boi".

Kadr z komedii romantycznej "I że ci nie odpuszczę" /materiały prasowe

Annie Faris partneruje Eugenio Derbez, okrzyknięty przez "Variety" "#1 wśród najbardziej wpływowych latynoskich mężczyzn na świecie". Derbez nie schodzi z małych ekranów w Ameryce Południowej, a i w Północnej zajmuje w show biznesie niekwestionowaną pozycję, nie tylko jako aktor (m.in. "Jack i Jill"), ale też jako właściciel studia producenckiego w Los Angeles - 3Pas Studios. W filmie występuje także jedna z "gotowych na wszystko" żon - Eva Longoria.

Kate to samotna matka, która nie poddaje się przeciwnościom losu. Pracuje na dwie zmiany, prowadzi dom i uczy się do egzaminów, by dostać wymarzoną pracę. Tymczasem zostaje zatrudniona do sprzątania jachtu, należącego do playboya otoczonego supermodelkami i służbą. Choć Leo jest dziedzicem wielkiej fortuny, nie zamierza zapłacić jej ani grosza.



Kate dostaje szansę rewanżu, gdy w trakcie nocnej imprezy rozpieszczony milioner wypada za burtę i traci pamięć. Przekonuje go, że od lat są małżeństwem i wprowadza w "prawdziwe życie" budowlańca z trójką dzieci. Sytuacja szybko wymyka się jej spod kontroli, bo beztroski macho zaczyna doskonale odnajdywać się jako tata i obowiązkowy mąż. Kate, ku swojemu zaskoczeniu, coraz bardziej ulega jego urokowi.