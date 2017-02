Howard Shore laureatem Nagrody im. Wojciecha Kilara

"To prawdziwy zaszczyt, móc w ten sposób uczcić pamięć wielkiego twórcy" - wyznał Howard Shore, tegoroczny zdobywca najbardziej prestiżowej nagrody Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie

Jestem naprawdę szczęśliwy - powiedział Howard Shore w odpowiedzi na informację o przyznaniu mu wyróżnienia /Valerie Macon / Getty Images

Wszechstronność gatunkowa, wierność tradycyjnej sztuce komponowania, sprawne posługiwanie się indywidualnym i rozpoznawalnym językiem muzycznym, kreatywne operowanie kolorystyką dźwiękową - to wybitne cechy warsztatu kompozytorskiego, które zdecydowały o uhonorowaniu Howarda Shore’a tytułem laureata Nagrody im. Wojciecha Kilara. Zdobywca Oscara za muzykę i piosenkę do filmów "Władca Pierścieni: Powrót Króla" oraz "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" Petera Jacksona odbierze wyróżnienie podczas Gali Muzyki Filmowej "All is Film Music" (20 maja w Tauron Arenie Kraków).

Nagroda im. Wojciecha Kilara została ustanowiona przez prezydentów Krakowa i Katowic z myślą o twórcach, którzy - podobnie jak jej patron - stoją na straży etosu i tradycji sztuki kompozytorskiej, tworzą rozpoznawalne, nacechowane swoistym autopiętnem ścieżki dźwiękowe i wzbogacają światowy repertuar muzyki filmowej o utwory nie tracące swojej czytelności w oderwaniu od obrazu. Pierwszym zdobywcą prestiżowego wyróżnienia został amerykański kompozytor Elliot Goldenthal (2015), kolejnym - francuski twórca Alexandre Desplat (2016). "Gdy mówię o Polsce, myślę o pewnym continuum, o Chopinie, Szymanowskim, Komedzie i Kilarze" - mówił Desplat, odbierając statuetkę podczas dziewiątej edycji festiwalu. "To, co uważam za najbardziej cenne w muzyce filmowej Kilara, to wyrafinowanie, wielka inteligencja w orkiestracji, precyzja i nieoczekiwane kombinacje instrumentów, jak klawesyn i werbel w filmach Polańskiego. To wielka osobowość, a jednocześnie bardzo delikatny twórca. Jego muzyka nigdy nie jest nachalna" - dodał kilka dni później w wywiadzie dla RMF Classic.

Trzecim w historii laureatem Nagrody im. Wojciecha Kilara będzie kanadyjski kompozytor Howard Shore - trzykrotny zdobywca Oscara i Złotego Globu, autor prawie stu ścieżek dźwiękowych do filmów różnych gatunkowo. Shore zdobywał muzyczne szlify w Berklee College of Music w Bostonie, w kinie zaś zadebiutował w 1977 roku kanadyjskim filmem grozy "Wściekłość" w reżyserii Davida Cronenberga. Jak sam przyznaje, jego muzyka długo pozostawała w cieniu innych hollywoodzkich ścieżek dźwiękowych; sytuację tę zmieniło dopiero zasilenie - niejako w zastępstwie Kilara - ekipy filmowej "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Podczas wizyty w ramach trzeciej edycji FMF w Krakowie Howard Shore wspominał: "Uznanie ze strony ludzi z branży, przyznanie, że to co robię jest dobre, przyszło po wielu latach. Na satysfakcję związaną z sukcesem i nagrodami czekałem prawie czterdzieści lat".

Howard Shore został uhonorowany w uznaniu zasług na polu światowej muzyki filmowej, za wierność tradycyjnej sztuce komponowania, wszechstronność twórczą, głębokie zrozumienie kina oraz umiejętne i kreatywne żonglowanie kolorystyką dźwiękową, fakturą i barwą. W uzasadnieniu wyboru czytamy, iż kompozytor "sprawnie posługuje się językiem muzycznym, a do każdej ścieżki podchodzi indywidualnie, dostosowując do niej wykorzystane techniki", jak również, że "znakomicie operuje motywami i tematami, wielokrotnie zmieniając ich charakter poprzez przetworzenia agogiczne, instrumentacyjne, harmoniczne i barwowe".



Członkowie rady zwrócili także uwagę na fakt, że autor ścieżki dźwiękowej do "Władcy Pierścieni" odnosi sukcesy we wszystkich formułach muzyczno-filmowych rozwijanych przez Kilara: od szeroko rozumianej ilustracji wydarzeń, poprzez komentowanie fabuły aż do kontrapunktowania obrazu i kierowania uwagi widza w określoną stronę. Muzyka Howarda Shore’a - zarówno ta towarzysząca niskobudżetowym horrorom z początku kariery jak i ta, która brzmi dziś w hollywoodzkich superprodukcjach - jest rozpoznawalna i przesiąknięta indywidualnym stylem mistrza. Kompozytor wykorzystuje w niej tradycyjną orkiestrę symfoniczną uzupełnianą brzmieniami etnicznymi, elektronicznymi i generowanymi cyfrowo.

Laureat trzeciej w historii Nagrody im. Wojciecha Kilara odbierze statuetkę podczas koncertu "All is Music Film" - centralnego wydarzenia dziesiątej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. "Kieruję ogromne podziękowania do rady merytorycznej oraz prezydentów Krakowa i Katowic. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę dołączyć do grona tak cenionych kompozytorów jak Elliot Goldenthal i Alexandre Desplat, jak również zasilić szeregi wielkich miłośników festiwalu w Krakowie" - powiedział Howard Shore w odpowiedzi na informację o przyznaniu mu wyróżnienia.

20 maja 2017 roku w Tauron Arenie Kraków zabrzmią najsłynniejsze suity z filmów i seriali telewizyjnych, skomponowane z myślą o publiczności FMF. W repertuarze nie zabraknie kultowego dzieła tegorocznego zdobywcy Nagrody im. Wojciecha Kilara: suity z trylogii "Władca Pierścieni".