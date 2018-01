Horror "Escape Room" w kinach od 19 stycznia

Już 19 stycznia na nasze ekrany trafi nowy horror - "Escape Room".

"Escape Room" trafi do kin 19 stycznia /materiały dystrybutora

Szóstka przyjaciół postanawia sprawdzić się w grze na inteligencję, ale sprawy zaczynają przybierać zły obrót... Film luźno nawiązuje do klasycznej serii "Piła", która zmieniła oblicze gatunku, ale reżyser i producent Will Wernick (thriller "Alone") mówi, że nie myślał o "Pile", choć, jako fan "zaskakujących i zabawnych horrorów, taki właśnie film chciał nakręcić.



"Pracowałem nad innym filmem z moją producentką Kelly Delson i jej mężem. Podczas jednej z narad w ich domu zapytali mnie: dlaczego właściwie nie powstał żaden horror na temat escape roomów? Pomyślałem sobie, że to dobre pytanie i następnego ranka miałem już pomysł oraz wiedziałem, który scenarzysta mógłby taką rzecz napisać. Uwinęliśmy się i trzy miesiące później zaczęliśmy zdjęcia. Sam byłem zdziwiony, że tak łatwo udało się nam dopiąć budżet" - mówi Wernick.



Do budowania napięcia wykorzystano klasyczny motyw upływu czasu, tykającego groźnie zegara. Twórcy filmu uznali jednak, że makabra nie jest ich priorytetem, ważniejsze będzie sugestywne budowanie klimatu grozy, a także relacji między bohaterami, którzy znaleźli się w ekstremalnej sytuacji. W wyjaśnianiu zagadki mają im towarzyszyć widzowie. Udało się pozyskać młodą obsadę ze znaczącym dorobkiem - Evana Williamsa (serial "Wersal: Prawo krwi"), Annabelle Stephenson (serial "Zemsta") i Elisabeth Hower (seriale "Louie" i "W garniturach").

Grupa znajomych postanawia uczcić urodziny przyjaciela w wyjątkowy sposób. Wynajmują nowy, tajemniczy escape room, wokół którego krążą niepokojące opowieści. Gdy docierają na miejsce, zostają rozdzieleni i trafiają do innych pomieszczeń. Sytuacja, którą biorą za niewinny żart, zaczyna budzić w nich stopniowo coraz większe przerażenie. Okazuje się, że muszą w ciągu godziny wydostać się z labiryntu pokojów-zagadek. Tylko w ten sposób mogą uratować porwaną przyjaciółkę i ocalić własne życie. Oprócz rozwiązywania makabrycznych łamigłówek, ich zadaniem będzie odkrycie tożsamości mężczyzny, który ich uwięził.