Harry Potter symfonicznie

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów Harry'ego Pottera! W październiku w pięciu miastach w Polsce odbędę się koncerty symfoniczne "Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert".

Kadr z filmu "Harry Potter i Komnata Tajemnic" /materiały prasowe

Mimo, że od wydania pierwszej książki o Harrym Potterze minęło już 20 lat, Potteromania na całym świecie trwa. Dzięki koncertom "Harry Potter i Komnata Tajemnic In Concert" będzie można na nowo zachwycić się filmem Chrisa Columbusa z 2002 roku.



Autorem muzyki do filmu jest światowej sławy kompozytor, laureat czterech Oscarów John Williams ("Gwiezdne wojny", "Indiana Jones", "Szczęki"). Motyw przewodni ("Hedwig's Theme") do serii filmów o Harrym Potterze został okrzyknięty jednym z najlepszych w historii światowego kina.



Co ciekawe, "Harry Potter i Komnata Tajemnic" (druga część serii) to najdłuższa część filmowej sagi - trwa 161 minut - mimo, że została nakręcona na podstawie najkrótszej książki. To też ulubiona część serii Daniela Radcliffa (filmowego Pottera). Na potrzeby tej produkcji wykonano aż 1000 mioteł.

Podczas pięciu koncertów w Polsce pełną ścieżkę dźwiękową wykona Sinfonietta Cracovia.



Koncerty odbędą się w następujących miastach:

16 października - Azoty Arena Szczecin

17 października - Hala Stulecia Wrocław

18 października - Hala Torwar Warszawa

19 października - Arena Poznań

21 października - Tauron Arena Kraków