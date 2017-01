Halina Mlynkova zadebiutowała w roli aktorki

​W lutym odbędzie się premiera filmu muzycznego z udziałem Haliny Mlynkovej. Wokalistka nie zamierza jednak zostać aktorką. Wyjaśnia, dlaczego.

Halina Mlynkova już nie tylko śpiewa /AKPA

Wokalistka zadebiutowała w roli aktorki. Zagrała w czeskim filmie kręconym na jej rodzinnym Zaolziu. Gwiazda twierdzi, że była to ciekawa przygoda, propozycję przyjęła jednak wyłącznie ze względu na fakt, że scenarzystą był jej dobry znajomy. Zapewnia też, że nie zamierza robić kariery w filmie.

Halina Mlynkova wraz z Michaliną Olszańską zagrały w filmie "Muzzikanti" w reżyserii Dusana Raposa. Zdjęcia kręcono latem i wczesną jesienią, w pobliżu granicy polsko-czeskiej, w rodzinnych stronach wokalistki. Gwiazda wykorzystała więc pracę na planie do spędzenia czasu z bliskimi, na co w ostatnich tygodniach rzadko mogła sobie pozwolić.

- Była to fajna przygoda, ponieważ to lato było bardzo intensywne, jeździłam z koncertów zawsze na plan filmowy i z powrotem - mówi Halina Mlynkova agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

"Muzzikanti" to film muzyczny, gwiazda mogła więc zaprezentować w nim swoje umiejętności wokalne. Jej zdaniem jest to fajny, romantyczny film z doskonałą rolą Michaliny Olszańskiej. Pokazuje on także piękno Zaolzia, zwłaszcza okolic Śląska Cieszyńskiego. Gwiazda zapewnia, że będzie miała wspaniałe wspomnienia z planu, nie zamierza jednak powtarzać tego doświadczenia.

- Zgodziłam się dlatego, że scenarzystą jest mój znajomy, który chciał, żebym zagrała jego partnerkę w tym filmie - mówi Halina Mlynkova.

Gwiazda twierdzi, że nigdy nie myślała o karierze aktorskiej i zazwyczaj nie przyjmuje tego typu propozycji zawodowych. Wyjątek zrobiła jedynie w przypadku swojego znajomego. Premiera filmu w Czechach planowana jest na luty 2017 roku, wokalistka nie zamierza się jednak wybrać do celu, by obejrzeć ostateczny efekt swojej pracy.

- Nie pójdę na premierę. Nie chcę się oglądać - mówi Halina Mlynkova.