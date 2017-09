Hajdarowicz kupił od Tyczyńskiego Alvernia Studios

Grzegorz Hajdarowicz kupił wytwórnię filmową Alvernia Studios od Stanisława Tyczyńskiego.

Alvernia Studios wyceniono na 50 mln euro /Damian Klamka /East News

Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, kompleks filmowy Alvernia Studios, położony 30 km od Krakowa, wyceniono na 50 mln euro.

Alvernia Studios to największe i najnowocześniejsze studio filmowe w Polsce. Wytwórnia łączy usługi filmowe z inwestycjami we własne produkcje. Studio produkuje filmy fabularne przeznaczone do międzynarodowej dystrybucji, projekty muzyczne i reklamowe oraz uczestniczy w produkcji gier wideo, zajmuje się również filmowymi efektami specjalnymi.



Wytwórnia powstała z inicjatywy Stanisława Tyczyńskiego, założyciela radia RMF FM.

Jak podała "Rzeczpospolita", kompleks Alvernia Studios został kupiony przez Grupę Gremi, którą kontroluje Grzegorz Hajdarowicz, prezes i większościowy udziałowiec Grupy KCI (jej częścią jest Gremi Media, wydawca m.in. "Rzeczpospolitej"). Grupa Gremi chce realizować w Alvernia Studios produkcje wykorzystujące technologie rozszerzonej działalności (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR).

W kompleksie firma Stanisława Tyczyńskiego nadal będzie realizowała produkcje filmowe.

W ostatnich latach w Alvernia Studios produkowano i postprodukowano wiele polskich filmów, m.in. "Bogowie", "Disco Polo", "Miasto 44" czy "Drogówka". Powstawały tam również zagraniczne produkcje filmowe(m.in. "Gorejący Krzew" w reż. Agnieszka Holland czy "Essential Killing" Jerzego Skolimowskego) oraz spoty reklamowe.

Należąca do Hajdarowicz spółka Gremi Film Production w ciągu ponad 10 lat wyprodukowała kilka polskich i obcojęzycznych filmów, takich jak m.in. "Zakochany Anioł", "City Island" i "Nightwatching".

