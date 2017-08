"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi": Nowe oblicze Luke'a Skywalkera

Mark Hamill podzielił się z fanami kolejną porcją szczegółów dotyczących jego roli w nadchodzącej produkcji "Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi".

W wywiadzie dla agencji Associated Press wcielający się w rolę Luke’a Skywalkera aktor przyznał: "Luke się zmienił. Myślę, że zmienił się bardziej niż reszta bohaterów z oryginalnej trylogii. Z nieopierzonego chłopca z pogranicza stał się wojownikiem Jedi, by ostatecznie zostać mistrzem Jedi".

Hamill dodał także, że w przygotowaniu do roli bardzo istotnym było dla niego to, co działo się z jego bohaterem między "Powrotem Jedi", a "Przebudzeniem Mocy". Powstająca właśnie nowa trylogia gwiezdnej sagi nie będzie się raczej na tym wątku skupiała. Aktor przejął więc brzemię wytłumaczenia tajemniczego okresu na własne barki.

"Pomiędzy ostatnim filmem z oryginalnej trylogii, a pierwszym z nowej są dekady historii, która jest po prostu nieznana. Dlatego powiedziałem do Riana Johnsona [reżyser i scenarzysta "Ostatniego Jedi" - przyp. red.] - ‘Muszę znać swoje backstory’. Nie było ono dla mnie jasne. Czytasz to, kim Luke jest teraz i czym się zajmuje i musisz zacząć samemu wypełniać te puste miejsca. Dlatego przygotowałem takie backstory samodzielnie. W nowych filmach nie chodzi już o Luke’a, więc to nie jest aż tak ważne. Ale dla samego siebie musiałem nadać temu jakiś sens. Pomógł mi też Rian. To, co on wymyślił - byłem zszokowany" - powiedział w wywiadzie aktor.

Hamill stwierdził także, że długo wahał się czy dobrym wyborem będzie powrót do tej samej roli po tak wielu latach. "Kiedy zaproponowali mi powrót - przeraziłem się. Pomyślałem - ‘Jezu, to było ciężkie już za pierwszym razem. Nie wiem, czy to taki znakomity pomysł". Ostatecznie jednak aktor przyjął propozycję. W "Przebudzeniu Mocy" pojawił się obok reszty znanych z oryginalnej trylogii postaci - Hana Solo (Harrison Ford), Lei (Carrie Fisher), czy Chewbaki (Peter Mayhew).

"Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" w polskich kinach już od 14 grudnia.