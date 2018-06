​Gwiazdy w mediach społecznościowych w czerwcu

W czerwcu oczy gwiazd zwrócone były w kierunku Rosji. Trwające tam Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej wzbudziły wśród Polaków wiele emocji, którymi celebryci regularnie dzielili się w internecie. Postawę polskiej reprezentacji na turnieju postanowili skomentować m.in. Maciej Stuhr, Cezary Pazura i Barbara Kurdej-Szatan, a Antoni Królikowski wskoczył nawet dla naszych piłkarzy do lodowatego Bałtyku. W międzyczasie Patryk Vega i Małgorzata Kożuchowska zaskoczyli zdjęciem z planu wspólnej produkcji, a Maja Ostaszewska wzięła udział w Paradzie Równości. Kto z nich wygrał uwagę internautów?

Wpis, który wywołał burzę - Maciej Stuhr

Dwie przegrane rozgrywki polskiej reprezentacji podczas rosyjskiego Mundialu zabolały kibiców niezależnie od wieku, płci czy uprawianego zawodu. Swoje rozczarowanie formą czerwono-białych postanowiły wyrazić także gwiazdy internetu. Tradycyjnie, najostrzej - i z największą skutecznością - występ Polaków spuentował na swoim fanpage’u aktor Maciej Stuhr.

W poniedziałek, 25 czerwca, dzień po meczu Polska - Kolumbia, zakończonym porażką polskiej drużyny 0 do 3, Stuhr opublikował na Facebooku wpis, w którym nie zgodził się z deklaracją piłkarzy, że "dali z siebie wszystko". - Od dzisiaj zamierzam już wyłącznie cieszyć się Mundialem, choć nie mogę się uwolnić od myśli, że to gigantyczna feta na cześć reżimu. Jeśli chodzi o naszych chłopaków, to... Trudno, wiadomo przecież, że to tylko sport i wszystko jest możliwe. Ale nie przemawiają do mnie tłumaczenia, że na nic więcej nie było nas stać. Nie zgadzam się - zaczął swój wpis Stuhr. - Oglądam prawie wszystkie mecze. Kilka zespołów już odpadło, ale niestety nie w takim stylu. Myślę, że tłumaczenie "na nic więcej nas nie było stać" nie jest prawdziwe. Ale znam się na piłce, tyle co reszta społeczeństwa, czyli niewiele - wyznał aktor.

Ze słowami Stuhra zgodziło się ponad 6,5 tysiąca osób, a w komentarzach przeważały wypowiedzi pełne rozżalenia i goryczy. "Zgadzam się na 100%... Można przegrywać, ale żeby chociaż była pokazana walka i wysiłek... My zakończyliśmy to wszystko w 5 minut od pierwszego gwizdka", "Chciałabym usłyszeć od naszych piłkarzy: przepraszamy, bo to jako kibicom chyba nam się należy - zawalili na całej linii" - pisali komentujący. Niektórzy starali się jednak bronić postawy polskich graczy. - Też jestem zdenerwowany tym, w jaki sposób żegnamy się z Mundialem ale kibicem się jest na dobre i na złe - pojawiło się w komentarzach.

Maciej Stuhr nie był jedynym aktorem, który oburzył się na wynik meczów polskiej reprezentacji. Niemal równie dosadnie na temat Mundialu wypowiedział się Cezary Pazura. "Kompletnie nieprzygotowani do turnieju. Czemu??? Nie kumam. Ci sami chłopcy mogli 2 lata temu wstrząsnąć Europą. Co się stało??? Dużo widziałem, ale Mundial 2018 - przesada" - stwierdził Pazura, podpisując się jako Wujek Czarek.



Te nieprzyjemne emocje próbowała studzić gwiazda serialu "M jak miłość", Barbara Kurdej-Szatan. "Chłopaki - i tak Was kochamy!!! Emocje potrafią zeżreć człowieka, nie zawsze wszystko dzieje się tak, jak byśmy chcieli. To nie koniec świata przecież!!! Nie ma co rozpaczać" - napisała na swoim fanpage’u.



Jej pocieszające wypowiedzi nie przekonały jednak części fanów. "Kibic to nie jest osoba, która nie potrafi krytykować. A im się krytyka należy za mundialową nijakość", "Oni są w pracy, biorą za to ogromne pieniądze" - pouczali komentujący.

Mimo to Kurdej-Szatan przez cały polski mundial nie traciła optymizmu. Wraz z wieloma innymi gwiazdami przed każdym meczem zachęcała fanów do wspólnego kibicowania polskiej reprezentacji. Oprócz niej Mistrzostwa Świata z podobnym entuzjazmem traktowali m.in. Katarzyna Zielińska, Grażyna Szapołowska, Paweł Domagała, Adam Zdrójkowski, Alicja Bachleda-Curuś i Tamara Arciuch. W czasie meczu z Japonią dołączyli do nich Aneta Zając, Marcin Mroczek i Kuba Wesołowski.



Najbardziej zaskoczyła Maja Ostaszewska - przed pierwszym meczem reprezentacji publikując zdjęcie, na którym próbuje kopać gigantyczną kopię mundialowej piłki. - Nasi zawodnicy to wspaniali piłkarze - chwaliła.

Najzabawniejszy post - Antoni Królikowski

Największą wiarą w polskich piłkarzy wykazał się jednak Antoni Królikowski. Aktor, przebywający na wakacjach nad polskim Bałtykiem wraz z partnerką - Julią Wieniawą, zdecydował się na spore poświęcenie. By zagwarantować Polsce wygraną w meczu z Senegalem... wskoczył do zimnego morza, wszystko nagrywając na swój telefon. "Polska, biało-czerwoni" - zaśpiewał w wodzie. "Niestety, nie pomogło" - komentowali po wszystkim fani, choć wideo Królikowskiego wyświetlono aż 600 tysięcy razy, a blisko 20 tysięcy osób "zalajkowało" je. "Antek mistrz" - pojawiło się w komentarzach.



Obszerną relację z nadmorskich wakacji zdawała również partnerka Królikowskiego - Julia Wieniawa. Gwiazda "Kobiet mafii" największą sensację wzbudziła zamieszczając 21 czerwca na swoim Instagramie zdjęcie z plaży w samym bikini.



Fotografię opisaną hasłem "walka z wiatrem" "polubiło" blisko 100 tysięcy osób. "Ale wakacyjnie", "Ślicznie wyglądasz", "Masz przepiękny uśmiech" - zachwalali fani.

Żenada miesiąca - Patryk Vega i Małgorzata Kożuchowska

Z nieco odmienną reakcją obserwujących spotkała się Małgorzata Kożuchowska. Gwiazda, która w ostatnim czasie pracuje na planie nowego filmu Patryka Vegi zatytułowanego "Plagi Breslau", zaszokowała wszystkich drastyczną zmianą, jaką przeszła na potrzeby zdjęć. Na instagramowej fotografii podpisanej "Łobuzy na planie filmu Plagi Breslau" Kożuchowska pozuje u boku Vegi z przefarbowanymi, obciętymi włosami i pochmurną miną.



Choć zdjęcie "polubiło" ponad 27 tysięcy osób, w komentarzach dominowały krytyczne uwagi. "Porażka", "Okropnie", "Tragedia" - pisali fani. Niektórzy nie szczędzili ironii.



"Wygląda na twardą zawodniczkę, takiej to byle tektura nie zabije", "Rozumiem dla Scorsese, Spielberga, ale na miłość Boską... nie dla Vegi. Nie warto" - komentowano, nawiązując do słynnej śmierci Hanki, w którą Kożuchowska wcielała się na planie "M jak miłość" i ostatnich, źle przyjętych przez krytykę dokonań Patryka Vegi. W produkcji, której akcja rozgrywa się we Wrocławiu, Kożuchowska gra główną rolę, a partnerują jej m.in. Daria Widawska i Andrzej Grabowski. Film ma opowiadać o seryjnym mordercy, który dokonuje we Wrocławiu makabrycznych zabójstw.

Najczęściej dyskutowane zdjęcie - Maja Ostaszewska

W przerwie od kibicowania polskim piłkarzom do czerwoności internautów rozgrzewała także Maja Ostaszewska. Jak co roku, gwiazda serialu "Diagnoza" wzięła udział w warszawskiej Paradzie Równości. Na Facebooku postanowiła podzielić się zdjęciem z wydarzenia. - Każdy człowiek ma prawo do miłości, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry, stan zdrowia - napisała, dodając fotografię, na której pozuje w otoczeniu tęczowych flag.

Zaskoczeniem był niemal całkowity brak negatywnych komentarzy pod postem aktorki. Jej wpis "zalajkowało" ponad 6 tysięcy osób, a fani chwalili postawę gwiazdy i dziękowali jej za wsparcie. "Maju, jesteś wielka", "Brawo", "Ludzie zaglądający innym do łóżka mają ogromny problem z samymi sobą" - pojawiło się w komentarzach. - Dziękuję - odpowiadała aktorka.