​Gwiazdy w mediach społecznościowych w czerwcu

Polskie gwiazdy w czerwcu biły się o uwagę internautów. Najpierw Maja Ostaszewska udostępniła zdjęcie z Parady Równości, później Iza Miko zażenowała fanów nagraniem z okadzania sobie krocza, a wreszcie Anna Mucha zaprezentowała się na Instagramie topless. W międzyczasie Maciej Stuhr po raz kolejny tłumaczył się ze swojego żartu o tupolewie, a Facebook zapełnił się zdjęciami pociech celebrytów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Kto wygrał w walce o popularność?

Wpis, który wywołał burzę: Maciej Stuhr

W jednym z czerwcowych wydań nadawanych przez Telewizję Polską "Wiadomości", dziennikarze odnieśli się do żartu z katastrofy smoleńskiej, który podczas gali wręczenia Orłów 2016 padł z ust Macieja Stuhra. Gwiazdor serialu "Belfer" ostro zareagował na brak zrozumienia ze strony prowadzących i następnego dnia wystosował na Facebooku krótki list do redaktora Krzysztofa Ziemca i ekipy "Wiadomości". Stuhr we wpisie po raz kolejny podkreślił, że jego celem nie były żarty z ofiar katastrofy, a ze wszystkich, z Antonim Macierewiczem i Jarosławem Kaczyńskim na czele, którzy wykorzystują katastrofę do celów politycznych. Aktor wprost nazwał ich zachowanie "sk*rwysyństwem".



"Mój żart został wymierzony w tych, (...) którzy od siedmiu lat, niemal codziennie, gwałcą pamięć ofiar, opowiadając o sztucznej mgle, ofiarach, które przeżyły katastrofę, strzałach, trotylu, płonących samolotach w locie czy wybuchach termobarycznych. Tupolew - Smoleńsk - Smoleńsk - Tupolew i tak w kółko, byle tylko zbijać polityczny kapitał" - napisał Stuhr, podpierając się cytatami z "Antygony" Sofoklesa. Post natychmiast spotkał się z uznaniem fanów aktora. "Zalajkowało" go ponad 98 tysięcy osób, a komentujący pisali m.in., że za tę wypowiedź najchętniej uścisnęliby Stuhrowi rękę.

Jednak bardzo szybko pod listem pojawiły się także wyrazy oburzenia. "Przykre jest to p. Macieju, że ten żart najboleśniej zapewne dotknął tych, co stracili swoich bliskich, a smutne, że pan pojąć tego nie umie" - pojawiło się w komentarzach. "Zwyczajnie, po ludzku wypadałoby przeprosić tych ludzi" - dodawali inni. Stuhr konsekwentnie odpowiadał na każdy krytyczny komentarz, umieszczając link do artykułu, w którym wdowa po jednej z ofiar katastrofy dziękuje za jego żart.

Najczęściej dyskutowane zdjęcie: Maja Ostaszewska

Z krytyką spotkała się również koleżanka Stuhra z Nowego Teatru - Maja Ostaszewska. Gwiazda "Pitbulla" w dniu Parady Równości zamieściła na Facebooku zdjęcie z tęczową flagą, wyrażając wsparcie dla wszystkich, którzy tego dnia wyszli na ulice Warszawy. "W imię tolerancji, szacunku dla różnorodności, wolności. Każda/Każdy z nas, bez względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie, kolor skóry, światopogląd ma prawo do bycia sobą, szczęścia i szacunku" - napisała aktorka. Zdjęcie "polubiło" blisko 9 tysięcy osób.

W komentarzach nie było już jednak tak sympatycznie. "Oj Pani Maju. Straciła Pani w moich oczach bardzo wiele. Lepiej by było, jakby pani zamiast tolerować, namawiała tych ludzi do leczenia", "Wmawianie ludziom na siłę, że pedalstwo to rzecz normalna i przyzwyczajanie Europejczyków do zamachów bez zdecydowanych reakcji do niczego dobrego nie doprowadzi", "Homoseksualizm jest tym samym, co pedofilia czy nekrofilia, czyli zaburzeniem umysłowym" - to tylko niektóre z komentarzy, z którymi musiała zmierzyć się Ostaszewska. Na ratunek przybyli fani, którzy stanęli murem za gwiazdą i protestującymi. "Jesteśmy z Wami!", "Piękno życia, to właśnie inność" - pisali.



Najzabawniejszy post: Anna Mucha

Z innego typu zarzutami mierzyła się aktorka Anna Mucha. Gwiazda serialu "M jak miłość" przebywa obecnie na wakacjach nad morzem, skąd dzieli się ze swoimi fanami zdjęciami na Instagramie. W odpowiedzi na pozdrowienia ze wczasów, miłośnicy talentu aktorki wytknęli jej... nieudany manicure. Rozbawiona tym celebrytka postanowiła odpowiedzieć na hejterskie komentarze kolejnym zdjęciem - i to na dodatek takim, na którym pozuje topless.



"Ja i mój kontrowersyjny manicure" - napisała Mucha w opisie do zdjęcia, które wywołało sensację. Chociaż zabawną fotografię "polubiło" ponad 34 tysiące fanów aktorki, wielu z nich uznało ją za przejaw desperacji. "Żałosne", "Lafirynda", "Zdjęcie odzwierciedlające idealnie poziom inteligencji tej miernej aktorki" - pojawiło się w komentarzach. Inni oburzyli się, że Mucha jako matka małej dziewczynki daje jej zły przykład. Część osób stanęła jednak w obronie gwiazdy. "Proszę się nie przejmować", "Większość komentujących to ludzie, którzy nie potrafią cieszyć się życiem" - pocieszali fani.

Wpadka miesiąca: Izabella Miko

W jeszcze trudniejszą sytuację wpakowała się Izabella Miko. Aktorka, która kilka lat temu bezskutecznie próbowała swoich sił w Hollywood, tym razem postanowiła zostać gwiazdą Instagrama. By to osiągnąć, zamieściła na portalu społecznościowym kontrowersyjne wideo, w którym... za pomocą kadzidła z białej szałwii okadza sobie krocze. Zdaniem Miko tego typu "prysznic" ma pomóc oczyścić negatywną energię. - "Jeśli czujesz się źle, powodem może być energia, która cię otacza. Możesz śmierdzieć "negatywnymi wibracjami". Weź trochę szałwii i przeprowadź rytuał oczyszczający. To naprawdę świetnie działa" - radzi w nagraniu Miko.

Oczywiście, ten rytuał natychmiast spotkał się z odzewem fanów, szczególnie gdy gwiazda stwierdziła, że czas "okadzić swoją waginę". - "Gdziekolwiek jest jakaś akcja. W moim przypadku nie ma tam wielkiego ruchu, ale tak na wszelki wypadek..." - wyznała. W odpowiedzi miłośnicy obrzucili aktorkę wyzwiskami. "Głupota", "Opary absurdu", "Okadź sobie mózg", "Wariatka" - pojawiło się w komentarzach. Do tej pory wideo zobaczyło ponad 24 tysiące osób.

Gwiazdy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Ojca

W minionym miesiącu nie zabrakło też bardziej pozytywnych wydarzeń. Z okazji Dnia Dziecka media społecznościowe zapełniły się zdjęciami celebrytów z młodości lub zdjęciami ich dzieci. Specjalnymi postami z życzeniami i podziękowaniami podzielili się na Facebooku oraz Instagramie m.in. Magdalena Boczarska, Barbara Kurdej-Szatan, Anna Mucha, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha czy Kuba Wesołowski. Marcin Dorociński pod fotografią z dzieciństwa życzył najmłodszym spełnienia marzeń, Maja Ostaszewska - spontaniczności i otwartości, a Małgorzata Kożuchowska wraz z ekipą "rodzinki.pl" w specjalnym wideo z planu życzyła, by świętujący byli "zawsze kochani i zdrowi".

W podobny sposób gwiazdy świętowały kilka tygodni później Dzień Ojca. Weronika Rosati udostępniła zdjęcie z ojcem, nazywając go "najbardziej cool tatą we wszechświecie", a Rafał Mroczek zapozował z córką, pisząc, że "bycie tatą wyznaczyło nowy, cudowny rytm w jego życiu". Podobną fotografią z synem i córką podzielił się aktor Cezary Pazura. "Wszystkich ojców ściskam. Ojciec Cezary" - podpisał zdjęcie gwiazdor "13 Posterunku". Post "polubiło" ponad trzy tysiące fanów aktora.