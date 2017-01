Gwiazdy w kampanii "Kochanie to Sztuka"

Czy potrafimy rozmawiać o seksie? Jak się kochać w długoletnich związkach? Czy namiętność "po latach" jest nadal możliwa? Teraz wszystko, o co chcieliśmy zapytać, czego się wstydziliśmy lub o czym marzyliśmy w miłości, powiedzą za nas artyści. Zrobią to dla nas, swoich ukochanych i dla siebie. Na stronie: kochanietosztuka możemy znaleźć filmy z intymnymi wyznaniami gwiazd. Wśród nich są m.in. Magdalena Boczarska, Eryk Lubos, Piotr Adamczyk, Karolina Malinowska, Czesław Mozil, Karolina Gruszka, Olivier Janiak, Mateusz Gessler, Kinga Burzyńska i Ada Fijał.

"Uwielbiam twój dotyk... Wszędzie" - rozpoczyna swoje wyznanie Magdalena Boczarska /materiały prasowe

Poprzez serię filmów, w których znani artyści i ludzie mediów pokazują, jak ubrać niełatwe dla nas tematy w słowa, organizatorzy kampanii "Kochanie to Sztuka" chcą zachęcić Polaków do rozmawiania o swojej intymności. Kampania pod patronatem Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego skierowana jest do wszystkich par, niezależnie od wieku czy płci. Akcja ma na celu ośmielenie ludzi do swobodnego rozmawiania o swojej seksualności oraz wyrażania nawet najskrytszych potrzeb w relacjach intymnych z partnerami.

- Chcemy, aby ludzie przestali wstydzić się mówić o tym, czego pragną i czego nie chcą w relacjach intymnych z bliskimi im osobami - mówią pomysłodawczynie kampanii, Joanna Kulikowska oraz Katarzyna Pogódź.

Kampanię "Kochanie to Sztuka“ można uznać za swoistą kontynuację i hołd dla pracy Michaliny Wisłockiej, słynnej ginekolożki i rewolucjonistki seksualnej, pionierki zwalczania niepłodności oraz popularyzatorki antykoncepcji, a także autorki "Sztuki kochania", bestsellerowego poradnika dla par z 1976 roku. Wisłocka całe swoje życie zawodowe i prywatne poświęciła "naprawie" życia seksualnego milionów Polaków. Była kobietą niezwykłą, która podpowiadała jak żyć... żeby chciało się kochać. Burzyła konwenanse, podważała autorytety i przede wszystkim leczyła, inspirując do poszukiwania własnych pragnień. Nie bała się "nazywania rzeczy po imieniu" i mówienia wprost o kwestiach związanych z relacją intymną, przekonywała, że problemy z intymnością w związkach można rozwiązywać, ale trzeba najpierw zacząć o nich rozmawiać. Ucząc, jak sobie radzić z intymnością w związkach, stała się częścią życia wielu par i wpłynęła na jakość ich relacji.

"Sztuka kochania": Magdalena Boczarska jako Michalina Wisłocka

- Udział w kampanii był dla mnie małym wyzwaniem, otworzenie się w tak intymny sposób przed kamerą nie jest łatwe. To jednak pokazuje, jak duży mamy problem z ubieraniem w słowa tego, co czujemy. Wcielając się w rolę głównej bohaterki w filmie "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", chciałam jak najbardziej oddać jej ducha i styl. Dlatego też, zdecydowałam się na udział w kampanii "Kochanie to Sztuka", aby zwrócić uwagę ludzi na to, o czym Wisłocka mówiła i jak bardzo podejmowane przez nią tematy są nadal aktualne - przyznaje Magdalena Boczarska.

- Dziś, 40 lat po premierze książki "Sztuka kochania", Polacy, choć z każdej strony bombardowani nagością i seksem, wciąż nie potrafią otwarcie rozmawiać. Seks cały czas jest w sferze tabu. Do tej pory w kampaniach społecznych na temat seksu mówiło się jedynie pod kątem chorób i zagrożeń. Kampania "Kochanie to Sztuka" pokazuje, że seks to też emocje, a co najważniejsze, bliskość między dwojgiem ludzi - komentuje Ada Fijał.

- W Polsce cały czas brakuje edukacji seksualnej w szkołach, od małego uczeni jesteśmy, że seks to temat zakazany. Dlatego nie umiemy otwarcie rozmawiać o swoich potrzebach, nie wiemy jakich słów używać, aby nie być wulgarnym albo źle zrozumianym przez partnera. Kochanie to sztuka i warto nie bać się o tym rozmawiać - dodaje Karolina Malinowska.