Gwiazdy świętowały jubileusz Studia Buffo

Marian Opania, Agnieszka Włodarczyk, Natasza Urbańska, Sława Przybylska i... Doda - gwiazdy z różnych pokoleń świętowały na jednej scenie 25-lecie kultowego warszawskiego teatru piosenki. - To sentymentalna podróż w czasie - powiedział Janusz Józefowicz.

Janusz Józefowicz na jubileuszowym koncercie /Tricolors / East News

Studio Buffo należy niewątpliwie do miejsc wyjątkowych na kulturalnej mapie Warszawy. To tu wychowały się całe pokolenia słuchaczy, a swoje pierwsze występy dawali znakomici i uznani artyści. Na scenie Buffo zaczynały między innymi Edyta Górniak czy Katarzyna Groniec.

Właśnie od zaprezentowania archiwalnego nagrania występu Górniak z musicalu "Do grającej szafy grosik wrzuć" rozpoczął się koncert celebrujący jubileusz Buffo. Na jednej scenie pojawiły się później legendy polskiej piosenki, ale i filmu. Wystąpili fantastyczny Marian Opania i Sława Przybylska z kultową, nostalgiczną piosenką "Pamiętasz była jesień".

Nie zabrakło też Agnieszki Włodarczyk, która - o czym nie każdy wie - swój sceniczny debiut miała właśnie w warszawskim studiu piosenki. Mając zaledwie 13 lat wykonywała balladę "Moje wielkie szczęście" z filmu "Książątko". "Wtedy dostałam tę piosenkę z przydziału. Była dla mnie za wysoko, więc jej nie lubiłam" - przyznała aktorka. Przed zaśpiewaniem po latach swojego wymarzonego utworu "Miłość ci wszystko wybaczy" zdradziła, że towarzyszy jej duży stres. "Mam ogromną tremę. Nie stałam tu od 22 lat..." - mówiła wzruszona ze sceny.

Podczas jubileuszowego koncertu rzeczywistość międzywojenna, a następnie lata powojenne opowiedziane zostały słowami najbardziej znanych i uwielbianych przez publiczność piosenek. Była to niewątpliwie, co przyznał kierujący teatrem Janusz Józefowicz, "sentymentalna podróż w czasie". Artyści, którym towarzyszyła orkiestra Studia Buffo oraz znakomity Janusz Stokłosa przy fortepianie, wykonali też największe przeboje z musicali: "Romeo i Julia" oraz "Metro", z którym wciąż Studio Buffo jest najbardziej kojarzone.

W legendarnym "Metrze" swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała również Doda. Gwiazda pojawiła się na uroczystym jubileuszu wykonując ten sam, co przed laty utwór "Bluzwis" w asyście młodych utalentowanych artystów Studia Buffo. "Moi rodzice przez wiele lat setki razy oglądali tę samą sztukę, w której grałam, by potem zawieźć mnie do domu. Wtedy jako 13-latkę, dziś po 20 latach jako dorosłą kobietę" - napisała na Instagramie tuż przed koncertem.

Najpiękniejsze piosenki, niesamowita energia i przede wszystkim artyści o imponujących głosach - tak podsumować można jubileusz Studia Buffo. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć kolejnych, równie owocnych 25 lat.