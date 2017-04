Gwiazdy na premierze filmu "Strażnicy Galaktyki 2"

Premiera wyczekiwanego sequela "Strażników Galaktyki" odbyła się 10 kwietnia w Tokio, w Japonii. Które gwiazdy pojawiły się na czerwonym dywanie?

Ekipa na premierze filmu "Strażnicy Galaktyki 2" w Japonii /Agencja TVN/-x-news

Na premierze filmu "Strażnicy Galaktyki 2" nie zabrakło oczywiście głównych gwiazd produkcji. Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista i reżyser James Gunn chętnie pozowali do zdjęć i rozdawali fanom autografy.



Na konferencji prasowej gwiazdy nie ukrywały ekscytacji produkcją.



"Byłem ogromnie podekscytowany tworzeniem tego filmu. Wiedziałem, że mamy olbrzymią widownię, która chce zobaczyć swoich ukochanych bohaterów. Wspaniale było wrócić i ponownie spotkać się z tymi bohaterami. Ci goście inspirują mnie każdego dnia" - przyznał James Gunn.



"To praca moich marzeń. Nie ma takiej rzeczy, której bym nie zrobił i natychmiastowo się na nią nie zgodził" - dodał Chris Pratt.

Zoe Saldana wyznała także, co było dla niej najtrudniejszą rzeczą przy pracy nad filmami. "Najtrudniejsza, i to już przy pierwszej części, była codzienne 4-godzinna charakteryzacja, by ożywić tę postać" - stwierdziła aktorka.



Wideo Chris Pratt o roli w "Strażnikach Galaktyki", źródło: Associated Press

W "Strażnikach Galaktyki 2" Chris Pratt ponownie wciela się w Petera Quilla, który z drużyną wyrzutków kontynuuje podróż przez kosmos i jako obrońca galaktyki stawia czoła nowym niebezpieczeństwom.

W kontynuacji przebojowej produkcji z 2014 roku Quill, znany też jako Star-Lord, dowiaduje się, że jego ojciec jest... Żyjącą Planetą o imieniu Ego. Bohater postanawia go odnaleźć. W Ego wciela się hollywoodzki gwiazdor Kurt Russell.

Film "Strażnicy Galaktyki 2" trafi na ekrany polskich kin 5 maja.



Wideo "Strażnicy Galaktyki 2" [trailer 2]