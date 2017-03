"Gwiazdy": Film o piłkarzu Janie Banasiu w kinach w maju

Film "Gwiazdy" w reżyserii Jany Kidawy-Błońskiego z główną rolą Mateusza Kościukiewicza trafi do kin 12 maja. Dystrybutorem obrazu jest Kino Świat.

"Gwiazdy" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o pasji, rywalizacji, miłości i przyjaźni. Znakomity śląski piłkarz lat 60. i 70. Jan Banaś walczy o spełnienie swoich marzeń.



W rolę Banasia wciela się Mateusz Kościukiewicz. - Praktycznie od kiedy pamiętam, grałem w piłkę nożną i gram do dzisiaj. Jestem amatorem (...), ale myślę, że sobie poradzę, bo jednak gdzieś to w moich nogach jest. Kocham ten sport - aktor, który do roli przygotowywał się przez kilka miesięcy, mówił pod koniec 2014 roku.



Rolę filmowej matki gra Magdalena Cielecka, w ojca głównego bohatera wcielił się Paweł Deląg.

- "Gwiazdy" to są też marzenia bohatera, które gdzieś tam są w gwiazdach, bo opowiadając historię sportowca sięgamy też do czasów jego dzieciństwa, kiedy marzył, by zostać piłkarzem - reżyser wyjaśniał tytuł filmu. Podkreślił też, że nie będzie to wierne odtworzenie historii Banasia, ta historia ma być "pewną inspiracją".



Jan Banaś, znany głównie z gry w Górniku Zabrze i reprezentacji Polski, urodził się 29 marca 1943 roku w Berlinie jako Heinz-Dieter Banas.

W latach 1964-1973 rozegrał 31 oficjalnych spotkań reprezentacji Polski i zdobył w nich 6 bramek (nieoficjalnie 7, gdyż pierwsza bramka z meczu z Anglią w 1973 roku oficjalnie została zaliczona Gadosze, jednak czasem przypisuje się ją Banasiowi).

W czerwcu 1966 był jednym z bohaterów afery, kiedy przed meczem Polonii ze szwedzkim IFK Norrkoping, w ramach rozgrywek Pucharu Intertoto, zdecydował się pozostać na Zachodzie. Już jednak rok później postanowił wrócić i ze względu na wysokie umiejętności sportowe został zrehabilitowany; zmienił wówczas oficjalnie pisownię nazwiska. Właśnie z powodu tej afery Banaś nie znalazł się w kadrze olimpijskiej w 1972 roku i w kadrze na mistrzostwa świata w roku 1974.