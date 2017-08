Gwiazdy błyszczą intelektem?

Lubimy przypinać im łatki. Nazywamy głuptasami. A przecież nie wszystkie gwiazdy mają pstro w głowie! Niektóre pod względem intelektualnym mogłyby konkurować z samym Einsteinem.

Natalie Portman w programie telewizyjnym Jimmy'ego Fallona (2013) /Jamie McCarthy /Getty Images

Nie od dziś wiadomo, że ludzi nie należy oceniać po wyglądzie, zainteresowaniach ani profesji. W końcu, kto powiedział, że mężczyzna o aparycji zawodnika sumo albo śliczna blondynka nie mogą pod względem rozumu dorównywać naukowcowi?

Legendy kina Marilyn Monroe i Jayne Mansfield miały przecież iloraz inteligencji (IQ) dokładnie taki, jak Albert Einstein - wynosił on 162 punkty. Co ciekawe, w Hollywood takich mózgowców jest całkiem wielu!

Spróbuj z nim zagrać

Na pierwszym miejscu listy łebskich celebrytów plasuje się aktor James Woods (IQ 180). Poleglibyśmy z kretesem, gdyby przyszło nam do głowy grać z nim w zagadki logiczne. Woods, który je kocha, studiował w fabryce geniuszy MIT. Zanim połknął filmowego bakcyla, marzył, by zostać chirurgiem oczu.Świetnie zdał egzamin z anatomii: zrozumienie zasad funkcjonowania kości i mięśni zajęło mu kilka godzin. - Wykorzystywałem tę wiedzę w życiu. Nigdy jednak nie żałowałem, że nie zostałem naukowcem - powiedział.

Zdjęcie James Woods to aktor znany z filmów: "Dawno temu w Ameryce", "Specjalista", "Kasyno" i "Męska gra" / Evan Agostini / Getty Images

Woods na planie filmu "Kontakt" spotkał inną wybitnie inteligentną gwiazdę: Jodie Foster (IQ 132), natomiast podczas pracy nad "Kasynem" prowadził długie dyskusje z Sharon Stone (IQ 154). Obie aktorki wysoko cenią kobiety, które mają umysły ostre jak brzytwa.

W tym gronie jest Lisa Kudrow (IQ 154), znana z roli niezbyt rozgarniętej Phoebe w serialu "Przyjaciele". - Już jako dziecko uwielbiałam fizykę, chemię, matematykę i astronomię - przyznała podczas spotkania z fanami, których zaskoczyła tym wyznaniem.

Byle z humorem

Szok musiał być jeszcze większy, gdy świat obiegła wieść o możliwościach intelektualnych Arnolda Schwarzeneggera (IQ 135). - Wiem, wiem, nie wyglądam na mądralę. No i zagrałem w "Terminatorze", jaki więc może być ze mnie bystrzak! Przyjmijcie jednak do wiadomości, że w 1979 r. ukończyłem marketing i administrację na Uniwersytecie w Wisconsin. I że byłem gubernatorem Kalifornii. Bez odrobiny oleju w głowie nie zaszedłbym tak wysoko, prawda? - żartował.



Zdjęcie Arnold Schwarzenegger promuje film "Terminator Genisys" (2015) / Raphael Dias / Getty Images

Poczucie humoru to jedna z cech wyróżniających ludzi wybitnie inteligentnych. Inną jest dystans do samych siebie, umiejętność wyciągania wniosków i przekuwania porażek w sukcesy.

Natalie Portman (IQ 140) dodaje coś jeszcze: - Bez problemu dostosowujemy się do okoliczności i wykorzystujemy szanse, nie zadręczając się tym, co pomyślą inni - stwierdziła. Pewnie dlatego, zamiast brylować na premierze "Gwiezdnych wojen. Mrocznego widma", uczyła się do egzaminów na Harvardzie. Dzisiaj jest magistrem psychologii, mówi płynnie w pięciu językach i wciąż coś studiuje!

Mądrzy nie mają lżej

Swoją drogą ciekawe, czy dogadałaby się z inną bystrą gwiazdą, Nicole Kidman (IQ 132)? Miałyby niejeden temat do rozmów. Ojciec Australijki był biologiem i psychologiem klinicznym. Córka podzielała jego pasje. Ba, w tajemnicy biegała z tatą na oddział psychiatryczny, by pomagać mu w diagnozowaniu chorych. - Zawsze lubiłam obserwować ludzi - przyznała.

Zdjęcie Nicole Kidman pamiętamy z filmów "Inni", "Godziny" i "Oczy szeroko zamknięte" / Charley Gallay / Getty Images

Wysokie IQ nie uchroniło jej niestety przed przypadłością, która zaskakująco często gnębi tych naprawdę mądrych: depresją. Jej smak znają również inni nieprzeciętnie inteligentni aktorzy, tacy jak Matt Damon (IQ 160), Ben Affleck (IQ 163) i David Duchovny (IQ 147).



Odtwórca roli agenta Muldera w serialu "Z Archiwum X" zmagał się także z licznymi uzależnieniami - od seksoholizmu po hazard. - Miałem jednak tę siłę, by w porę oprzytomnieć, a obecnie uważam, że upadki nauczyły mnie, jak być lepszym człowiekiem - powiedział. Wszystko wskazuje więc na to, że i on przekuł porażkę w sukces!



Maciej Misiorny

Iloraz inteligencji (IQ) - interpretacja wyników:

Geniusz: IQ od 149

Wybitnie inteligentny: IQ 130-149

Bardzo inteligentny: IQ 110-129

Normalna inteligencja: IQ 90-109

Inteligencja niższa: IQ 70-89