Gruszka i Starski gwiazdami "Kina na Granicy"

Ponad 100 filmów środkowoeuropejskich, w tym wiele nowości, będzie można zobaczyć podczas 19. Przeglądu "Kino na Granicy", który na przełomie kwietnia i maja odbędzie się w Cieszynie i Czeskim Cieszynie - poinformowali w czwartek organizatorzy imprezy.

Karolina Gruszka (na zdjęciu - w filmie "Szczęście świata) będzie jedną z gwiazd tegorocznego 'Kina na Granicy" /Kino Świat /materiały dystrybutora

- Wśród ponad stu filmów znajdą się najważniejsze dzieła kina czeskiego, słowackiego i polskiego, a także rekordowa liczba nowości. Przyjadą goście, m.in. Karolina Gruszka, Allan Starski i Słowak Milan Lasica. Ich retrospektywy będzie można zobaczyć podczas przeglądu - podali organizatorzy.

Dyrektor programowy "Kina na Granicy" Łukasz Maciejewski, mówiąc o polskich bohaterach retrospektyw, wskazał, że "Karolina Gruszka jest rzadkim połączeniem urody, talentu i inteligencji". - Przygodę z filmem zaczynała jako nastolatka. Już wtedy stykała się ze sławami - Krzysztofem Zanussim, Aleksandrem Proszkinem i przede wszystkim z Izabellą Cywińską. Aktorkę podczas przeglądu zobaczymy m.in. w "Szczęściu świata" Michała Rosy, "Inaland Empire" Davida Lyncha oraz "Kochankach z Marony" Izabelli Cywińskiej - powiedział.

Allan Starski, polski scenograf filmowy i teatralny, jest laureatem kilkudziesięciu nagród, w tym Oscara za "Listę Schindlera" Stevena Spielberga. - Współpracował wielokrotnie z Andrzejem Wajdą, a także z Krzysztofem Kieślowskim, Januszem Zaorskim, Agnieszką Holland, Romanem Polańskim i Władysławem Pasikowskim. Widzowie "Kina na Granicy" jego scenografię będą mogli podziwiać m.in. w "Liście Schindlera", "Pannach z Wilka" Andrzeja Wajdy i "Pianiście" Romana Polańskiego - dodał Maciejewski.

Martin Novosad, czeski dyrektor programowy, o Milanie Lasicy powiedział, że to nie tylko popularny słowacki aktor, ale także humorysta, dramaturg, pisarz, twórca tekstów, reżyser, moderator i piosenkarz. - Do jego najpopularniejszych dzieł należą scenki odgrywane wraz z kolegą Juliusem Satinskim. Ich komizm polega na analizie banalnych sytuacji życiowych i przesuwaniu ich do granic absurdu - wskazał. Lasicę będzie można zobaczyć m.in. w filmie "Obsługiwałem angielskiego króla" Jirziego Menzla i "Drodzy przyjaciele, tak!" Duszana Kleina.

19. Przegląd "Kino na Granicy" potrwa od 28 kwietnia do 3 maja.

Pierwsza edycja cieszyńskiej imprezy odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. Gościem był Jirzi Menzel, wybitny czeski reżyser, najbardziej znany twórca czeskiej Nowej Fali, zdobywca Oskara za film "Pociągi pod specjalnym nadzorem". W 2001 r. formuła została rozszerzona o produkcje słowackie, a w 2004 o polskie. Pojawiają się też filmy węgierskie i ukraińskie.

Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Edukacja Talent Kultura" z Czech.