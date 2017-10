Grób Andrzeja Kopiczyńskiego już tak nie wygląda

Kiedy w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie zaniedbanego grobu Andrzeja Kopiczyńskiego, rozpętała się burza. Dzięki nagłośnieniu sprawy w ekspresowym tempie udało się jednak odnowić miejsce pochówku zmarłego przed rokiem aktora.

W ubiegłym tygodniu od śmierci Andrzeja Kopiczyńskiego minął rok. Odejście aktora było ogromną stratą, którą opłakiwali wszyscy fani filmów i seriali z jego udziałem. Tym bardziej smutne było dla wszystkich dowiedzenie się, jak w rok po pogrzebie wygląda grób wybitnego aktora. Dzięki nagłośnieniu sprawy udało się jednak wspaniale odnowić miejsce pochówku, które - choć nadal wygląda skromnie - w końcu jest naprawdę zadbane.



Katarzyna Kopiczyńska, córka aktora, która już wcześniej mówiła mediom, że nie stać jej na postawienie ojcu pomnika, pochwaliła się efektami pracy strażaków z Tomaszowa Mazowieckiego. To im Andrzej Kopiczyński zawdzięcza odnowienie grobu. Jednocześnie córka aktora miała za złe udostępnienie poprzedniej fotografii, co już nie do końca spodobało się internautom. Wielu z nich zaczęło krytykować ją w komentarzach pod wpisem:



"Komentarz dobry w pierwszej części, natomiast jego zakończenie w treści i formie jako żywo przypomina hejterskie wpisy. Pani Kasiu, proszę się nie obrażać, ludzie (w większości) z sympatii dla pani ojca zwrócili uwagę, że grób jest zaniedbany. A co do zrzutki - chcieli to zmienić" - pisze jedna z komentujących, broniąc inicjatywy internautów.



"Grób wygląda teraz bardzo ładnie z tymi kamyczkami, ale proszę pani, on nie wyglądałby tak, gdyby nie ten artykuł. To właśnie on zmotywował panią do jakiegokolwiek działania, do wysypania tych kamyków, więc proszę na niego nie psioczyć. Bez niego nadal byłby krzyż i piwniczka. Proszę się nie dziwić, że ludzie, patrząc na to, że nic się tam nie dzieje w rok po pogrzebie, byli gotowi zrobić zrzutkę. Oni nie znali sytuacji, ale ten widok ich po prostu bolał" - zauważa autor kolejnego z komentarzy.



Najważniejsze jednak, że grób Andrzeja Kopiczyńskiego w końcu wygląda godnie. Na tym przecież wszystkim - z pewnością wraz z córką aktora - ostatecznie zależało, bo swoim życiem zasłużył sobie na godny spoczynek.