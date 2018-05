Grażyna Szapołowska: Trzeba cieszyć się życiem

Świat zwariował, jeżeli chodzi o jedzenie - twierdzi Grażyna Szapołowska. Jej zdaniem moda na wegetarianizm oraz żywność bezglutenową może być szkodliwa dla zdrowia. Według niej organizm potrzebuje bowiem zarówno mięsa, jak i glutenu. Gwiazda radzi zachować równowagę, nie ulegać tego rodzaju modom i cieszyć się życiem.

Grażyna Szapołowska od początku kariery w latach 70. uważana była nie tylko za jedną z najlepszych, lecz także za jedną z najseksowniejszych polskich aktorek. Mimo zbliżających się 65. urodzin wciąż zachwyca idealną figurą, urodą i kobiecym seksapilem. Gwiazda twierdzi, że jej przepis na dobry wygląd jest bardzo prosty - trzeba bowiem lubić i akceptować siebie, a także kochać życie i drobne przyjemności, które przynosi ono każdego dnia.

- Trzeba mieć psa, z którym się chodzi do lasu na spacery, trzeba pić dużo szampana, dużo się kochać, dużo spać, wytarzać się w śniegu, kiedy spada, zwłaszcza twarz i dekolt - mówi Grażyna Szapołowska agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

W kwestii sposobu ubierania gwiazda radzi nie zwracać przesadnej uwagi na modę, lecz kierować się wygodą i własną intuicją. Podstawą jest jednak akceptacja samego siebie i czerpanie satysfakcji z życia. Szczęśliwy człowiek - zdaniem aktorki - może włożyć na siebie dowolny strój, a i tak będzie się pięknie prezentować. - Są ludzie, którzy mają na sobie jakieś fortuny, miliony drogich rzeczy, biżuterii, wszystkiego, a w środku widać, że jest to człowiek, który siebie tak naprawdę nie lubi albo jest pusty - przekonuje Szapołowska.

Aktorka nie jest zresztą zwolenniczką kierowania się aktualnie obowiązującymi trendami także w innych dziedzinach życia. Uważa, że obecnie panuje moda na zdrowe odżywianie i ekologię, co określa jako bzdurę, na punkcie której oszalał cały świat. - Uważam, że jest moda na coś, co jest dużym zakłamaniem, dlatego że tak naprawdę nie ma zdrowej żywności już nigdzie. Gluten jest potrzebny dla organizmu po to, żeby wiązał poszczególne minerały i witaminy w nas. Nie uważam, że wegetarianizm jest zdrowy dla wszystkich, bo jesteśmy jednak ssakami mięsożernymi - twierdzi Szapołowska.

Gwiazda uważa, że w tym szaleństwie trzeba znaleźć równowagę i mimo powszechnej mody cieszyć się życiem.