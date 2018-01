"Gotowi na wszystko. Exterminator": Ponad 130 tys. widzów

Kinowy rok 2018 otwiera komedia Michała Rogalskiego i producentów "Ostatniej Rodziny" pod tytułem "Gotowi na wszystko. Exterminator". Film po pierwszym weekendzie wyświetlania znalazł się na pierwszym miejscu rodzimego box office z imponującą widownią 131 892 osób (liczone razem z pokazami przedpremierowymi).

Paweł Domagała w scenie z filmu "Gotowi na wszystko. Exterminator" /materiały dystrybutora

Tym samym obraz ten był chętniej wybierany niż takie zagraniczne produkcje jak kontynuacja przebojowego horroru "Naznaczony: Ostatni klucz", "Gra o wszystko" z Jessicą Chastain, Idrisem Elbą i Kevinem Costnerem czy "M jak morderca" z Alem Pacino. Komedia Michała Rogalskiego spotkała się nie tylko ze znakomitym przyjęciem widowni, ale i krytyków.



Film jest pełną humoru przewrotną opowieścią o współczesnych mężczyznach, marzeniach młodości, niespodziewanej miłości i przyjaźni, wystawionej na próbę w obliczu rosnących ambicji. W rolę lidera tytułowego muzycznego zespołu wcielił się Paweł Domagała. Partnerują mu: frontman zespołu Coma - Piotr Rogucki, Krzysztof Czeczot, czyli niezapomniany Zupa z "Pitbulla. Nowych porządków" Patryka Vegi oraz Piotr Żurawski ("Kamper", "Bodo").



Już wkrótce cała Polska pozna swoich nowych, wymarzonych idoli – młodych (jak na swój wiek), pełnych ambicji, energii i doskonałego poczucia humoru. Mowa o członkach zespołu Exterminator, którzy już 5 stycznia podbiją serca kinowej widowni za sprawą nowej komedii producentów hitu „Ostatnia Rodzina". Jednak męska część obsady filmu „Gotowi na wszystko. Exterminator" nie poradziłaby sobie, gdyby nie zapatrzone w nich (i niezwykle cierpliwe) kobiety, które staną za nimi murem.

W kobiecych rolach m.in.: gwiazda hitu "Planeta singli" Agnieszka Więdłocha, Aleksandra Hamkało ("7 rzeczy, których nie wiecie o facetach", "Disco Polo") oraz Dominika Kluźniak ("Wkręceni", "Lejdis"), Dorota Kolak ("Chce się żyć", "Konwój") i Anna Terpiłowska ("Obce niebo", "Ambassada").



Piątka oddanych przyjaciół miała od dzieciństwa wielkie marzenie - chcieli wstrząsnąć polską sceną metalową i gromadzić na koncertach tłumy, a wszystko to pod szyldem zespołu o złowieszczo brzmiącej nazwie - Exterminator. Czas jednak pokazał, że młodzieńcze ambicje to jedno, a życie to drugie. Obecnie lider zespołu, Marcyś (Domagała), pracuje w sklepie ojca i przeżywa kryzys w związku z Magdą (Więdłocha). Wirtuoz gitary Lizzy (Żurawski) to szeregowy pracownik banku. Trzeci z mężczyzn, basista Jaromir (Czeczot), codziennie podbija kartę w fabryce pianki poliuretanowej i usilnie stara się sprostać obowiązkom ojca rodziny. Perkusista Makar (Rogucki) wylądował w zakładzie psychiatrycznym. Z kolei piąty - Cypek (Stankiewicz) - wyjechał zarabiać za granicę.