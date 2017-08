Goldie Hawn: Powrót po 15-letniej przerwie

We wchodzącej w tym tygodniu do kin komedii "Babskie wakacje" jedną z głównych ról gra Goldie Hawn. Dla aktorki jest to powrót przed kamerę po 15-letniej przerwie.

Tak Goldie Hawn wyglądała w 1967 roku /Face to Face/REPORTER /East News

Nie grała dużo. Kiedy inni występowali w kilku filmach rocznie, ona pojawiała się w tylu w ciągu dekady. Nie przeszkodziło jej to jednak zostać ulubienicą widowni. Przez charakterystyczne wielkie oczy i szeroki uśmiech nie można jej pomylić z nikim innym.

Urodzona w 1945 roku Hawn początkowo swą karierę wiązała z tańcem. Od najmłodszych lat ćwiczyła balet, a w 1961 roku zadebiutowała na scenie. Studiowała aktorstwo, jednak porzuciła uczelnię na rzecz posady nauczycielki w szkole tanecznej. W 1964 roku zaczęła występować w Nowym Jorku. Jako profesjonalna tancerka szybko mogła zapewnić sobie utrzymanie

Debiutowała w zdjętym z anteny po zaledwie jednym sezonie sitcomie "Good Morning, World!". Porażka serialu nie przeszkodziła jej w rozpoczęciu kariery filmowej.



Często obsadzana w rolach głupiutkich i histerycznych blondynek, pierwszy sukces odniosła już w 1969 roku. Za rolę porzuconej przez Waltera Matthau kochanki w filmie "Kwiat kaktusa" otrzymała Oscara za najlepszą rolę drugoplanową.



Wciąż pojawiała się w popularnych komediach, między innymi "Protokole" oraz "Dzikich kotach". W 1983 roku na planie filmu "Szybka zmiana" poznała Kurta Russella, z którym do dziś pozostaje w związku.



Po zdobyciu Nagrody Akademii swój czas dzieliła między komedie i dramaty. Zadebiutowała także w roli producentki. Tłumaczyła to chęciom pomocy projektom, które miały "społeczne znaczenie". Na początku lat 80. wystąpiła w feministycznej komedii "Szeregowiec Benjamin", za którą otrzymała swoją drugą nominację do Oscara, tym razem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej.



Kariera Hawn zaczęła zwalniać w ostatniej dekadzie XX. wieku. Mimo to wciąż udawało jej się znaleźć ciekawe role. W makabrycznej komedii "Ze śmiercią jej do twarzy" wraz z Meryl Streep walczyła o serce Bruce'a Willisa.

Z kolei w "Zmowie pierwszych żon" wspólnie z Bette Midler i Diane Keaton szukała zemsty na byłych mężach swych bohaterek. Film doczekał się statusu kultowego i stanowił jej największy sukces w latach 90.



W 2001 roku partnerowała Diane Keaton w artystycznej i finansowej katastrofie pod tytułem "Romanssidło", za którą otrzymała nominację do Złotej Maliny za najgorszą rolę drugoplanową.



Jej następnym filmem była mająca swą premierę rok później komedia "Siostrzyczki", w której wspólnie z Susan Sarandon wcieliły się w parę dawnych przyjaciółek i rockowych groupies. Nominacja do Złotego Globu dla najlepszej aktorki okazała się przyjemnym akcentem mającym zwieńczyć karierę.



Od 2002 roku nie wróciła przed kamerę. Aktorstwo zostawiła swoim dzieciom. Jej córka Kate Hudson (na zdjęciu) poszła jej śladami, stając się twarzą komedii romantycznych. Swych sił próbuje także syn Wyatt Russell. Sama Hawn nie czuła potrzeby powrotu. "To zabawa dla młodych" - odpowiedziała, spytana o swą aktorską emeryturę.



Po 15 latach wróciła jednak na kinowy ekran. "Babskie wakacje" to komedia o córce (Amy Schumer) i matce (Hawn), wyjeżdżających na egzotyczne wakacje, które zmieniają się w desperacką walkę o przetrwanie.



Porzucona przez chłopaka trzydziestokilkuletnia Amy z trudem przekonuje swą nadzwyczaj ostrożną matkę, by wyjechała z nią na wycieczkę do Ekwadoru. Na miejscu zostają porwane przez przypadkowo poznanego znajomego i wywiezione do dżungli. Od ich samych - i siły łączących je więzi - zależeć będzie, czy uda im się wyprowadzić w pole porywaczy i wrócić do cywilizacji.

Reżyserem komedii jest Jonathan Levine ("Pół na pół", "Cicha noc").