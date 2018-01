Gillian Anderson żegna się z serialem "Z archiwum X"

Gillian Anderson potwierdziła, że emitowany obecnie 11. sezon serialu "Z archiwum X" jest jej pożegnaniem z produkcją.

Gillian Anderson jako Dana Scully /FOX /materiały promocyjne

Aktorka, która w latach 1993-2002 wcielała się w postać agentki FBI Dany Scully, powróciła do serialu w 2016 roku, kiedy po 14-letniej przerwie wznowiono produkcję "Z archiwum X".

Reklama

6-odcinkowy powrót serii, mimo chłodnych recenzji i mieszanych reakcji fanów, sprawił jednak, że stacja Fox zdecydowała się na realizację kolejnego sezonu "Z archiwum X", który zadebiutował na początku tego roku.



Gillian Anderson potwierdziła w rozmowie z "Hollywood Reporter", że będzie to jej pożegnanie z agentką Scully.



Aktorka przyznała, że kiedy w 2016 roku wracała do postaci Dany Scully, była przekonana, że to jednorazowy występ. "Myślałam, że te sześć odcinków to będzie wszystko" - powiedziała i doprecyzowała, że krótszy 10. sezon "Z archiwum x" był jak ponowna "nauka chodzenia". Dopiero w bieżącym, 11. sezonie, według aktorki jest już "odpowiednie tempo".

"Nie byłabym szczególnie zadowolona, gdybym miała się pożegnać po tych sześciu odcinkach [10. sezonu]" - wyjaśniła, dodając, że rola w "Z archiwum X" była dla niej "wyjątkową okazją", za którą jest "ogromnie wdzięczna".

11. sezon "Z archiwum X" można oglądać na antenie Fox.

Wideo Z Archiwum X - premiera nowego sezonu 4 stycznia | FOX Polska