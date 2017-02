"Ghost in the Shell": Scarlett Johansson cyborgiem

Pojawiła się kolejna zapowiedź filmu "Ghost in the Shell" z główną rolą Scarlett Johansson. Na dłuższy trailer fani amerykańskiej aktorki muszą poczekać do niedzielnego Super Bowl.

Scarlett Johansson w filmie "Ghost in the Shell" /materiały dystrybutora

Major do zadań specjalnych, jedyna taka na świecie cyborgiczna hybryda człowieka i robota (Scarlett Johansson), stoi na czele elitarnej jednostki Section 9, specjalizującej się w walce z najniebezpieczniejszymi przestępcami.



Section 9 czeka największe wyzwanie w historii jednostki. Stanie przed obliczem wroga, którego jedynym celem jest wymazanie postępów technologii wirtualnej Hanka Robotic’s.



Na ekranie, obok Scarlett Johansson, zobaczymy także: Michaela Pitta i Juliette Binoche.

Film w reżyserii Ruperta Sandersa trafi na ekrany kin 31 marca 2017.