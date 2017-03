​"Ghost in the Shell" przedpremierowo

​"Ghost in the Shell" to spektakularna, pełna akcji superprodukcja na podstawie znanej japońskiej mangi o świecie ludzi i robotów, ze Scarlett Johansson w roli głównej. Głośny film pojawi się na ekranach kin 31 marca, ale już dwa dni wcześniej - przedpremierowo w wybranych kinach Cinema City - widzowie będą mogli wkroczyć do fantastycznego cyberświata.

Scarlett Johansson w scenie z filmu "Ghost in the Shell" /materiały dystrybutora

Grana przez Scarlett Johansson Major to jedyna na świecie cyborgiczna hybryda człowieka i robota, przeznaczona do zadań specjalnych. Ludzki mózg w nieludzkim ciele, niesamowita siła i determinacja umożliwiają jej przewodzenie działaniom elitarnej jednostki Section 9, powołanej do zwalczania najgroźniejszych kryminalistów i ekstremistów. Teraz Major czeka zadanie specjalne - stawienie czoła wrogowi, którego jedynym celem jest zniszczenie rozwoju i osiągnięć cyber-technologii firmy Hanka Robotic. Akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w pierwszej połowie XXI wieku w Japonii.

W filmie występują oprócz Scarlett Johansson m.in.: Juliette Binoche, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano i Michael Pitt. Za reżyserię odpowiada Rupert Sanders.

- To naprawdę odjechana rzeczywistość. To wizja reżysera Ruperta Sandersa, kolaż elementów wielu kultur, melanż różnych struktur, tożsamości, kolorów. Głębia tego filmu poraża, co odnosi się także do bogactwa szczegółów. Widzowie pokochają ten film - mówi Scarlett Johansson.

Niezwykła wizja nowoczesnego świata w "Ghost in the Shell" zachwyci nie tylko fanów filmów sci-fi i kina akcji. To próba wniknięcia w ludzki umysł i w mechanizmy kierujące ludzkimi wyborami. Osadzenie w świecie japońskiej mangi potęguje niezwykły, tajemniczy nastrój filmu, a szeroka gama efektów specjalnych i dynamiczna akcja sprawiają, że historia wciąga i na długo pozostaje w pamięci.

Przedpremierowe pokazy "Ghost in the Shell" odbędą się 29 marca w wybranych kinach Cinema City. Od dnia premiery film będzie można oglądać również w kinach IMAX i salach ŠKODA 4DX.