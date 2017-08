Gdynia 2017: Siedem filmów w sekcji Polonica

Siedem międzynarodowych koprodukcji ze znaczącym polskim udziałem artystycznym zaprezentuje tegoroczna sekcja Polonica na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Polonica to najstarsza, obok Konkursu Głównego, festiwalowa sekcja festiwalu. - Polscy twórcy aktywni za granicą to jeszcze jeden aspekt rozwoju polskiego kina, którego na naszym festiwalu nie może zabraknąć. Zwłaszcza, że z roku na rok jest coraz więcej międzynarodowych koprodukcji zrealizowanych z udziałem naszych filmowców i producentów. Gdybyśmy mieli pokazać je wszystkie, byłoby ich w rocznym cyklu kilkanaście. Proponujemy więc bardzo ciekawy wybór tytułów, o jakich mówiło się najwięcej i jakie zdobywały uznanie na światowych festiwalach. Cały zestaw prezentuje szeroki filmowy przekrój zarówno tematyczny, jak i stylistyczny - mówi Leszek Kopeć, dyrektor 42. FPFF.



Podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zaprezentowane zostaną filmy: "Maria Skłodowska-Curie" w reż. Marie Noëlle, "Zwierzęta" w reż. Grega Zglińskiego, "Światło i cień" w reż. Yeşim Ustaoğlu, "Świt" w reż. Laili Pakalniny, "Butterfly Kisses" w reż. Rafała Kapelińskiego, "Listopad" w reż. Rainera Sarneta oraz "Ogród rodzinny. Przyjaciel" w reż. Jana Hřebejka.



"Maria Skłodowska-Curie", z Karoliną Gruszką w roli tytułowej, to międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki. - Chciałam, żeby ten film pokazał niewidoczną zza pomnikowej fasady kobietę z krwi i kości; Polkę, która musiała opuścić ukochaną ojczyznę, żeby móc poświęcić się nauce; osobę targaną sprzecznościami i dylematami, ale nigdy nietracącą z oczu celu - mówiła reżyserka Marie Noëlle. W filmie obok odtwórczyni głównej roli wystąpili również inni polscy aktorzy: Izabela Kuna, Daniel Olbrychski, Piotr Głowacki i Jan Frycz. Autorem zdjęć jest Michał Englert, twórcami scenografii Eduard Krajewski i Ewa Skoczkowska, a kostiumów - Małgorzata Zacharska. Za charakteryzację odpowiadają Mira Wojtczak i Waldemar Pokromski. Producentem filmu jest Mikołaj Pokromski (Pokromski Studio).



W swoim nowym filmie "Zwierzęta" reżyser Greg Zgliński zaprezentował historię małżeńskiego kryzysu Anny i Nicka, w których życiu po wypadku drogowym następuje seria niecodziennych i tajemniczych wydarzeń. Autorem scenariusza, który powstał w oparciu o książkę Jörga Kalta, jest sam reżyser. Koprodukcja austriacko-szwajcarsko-polska miała swoją światową premierę na Berlinare w sekcji Forum. Autorem zdjęć do "Zwierząt" jest Piotr Jaxa, a muzykę skomponował Bartosz Chajdecki. Producentami są Bruno Wagner i Łukasz Dzięcioł (Opus Film).



Ciągle aktualny temat przemocy wobec kobiet, w tym przymusowego wydawania za mąż nieletnich dziewcząt, podejmuje turecki film "Światło i cień". Reżyserka Yeşim Ustaoğlu stworzyła w nim kameralny portret dwóch bardzo różniących się od siebie kobiet, których łączy niemożność odkrywania siebie samych, kochania i bycia kochanymi, w kraju rozdartym między współczesnością a tradycją. Autorem muzyki w tym filmie jest Antoni Komasa-Łazarkiewicz, a za montaż odpowiada Agnieszka Glińska. W gronie współproducentów są Klaudia Śmieja i Eliza Oczkowska (Areoplan Film).



Podczas festiwalu będzie można również zobaczyć łotewskiego kandydata do Oscara w 2016 roku. Jednym z wielkich atutów "Świtu" Laili Pakalniny są zdjęcia Wojciecha Staronia. Polski operator otrzymał za nie między innymi Nagrodę Łotewskiej Akademii Filmowej. Reżyserka i autorka scenariusza filmu osnuła fabułę na sowieckiej historii propagandowej. W opowieści o małym chłopcu, który donosi na własnego ojca, wroga systemu, zagrał między innymi Wiktor Zborowski. Kostiumy w filmie są dziełem Natalii Czeczott. Polskim koproducentem filmu jest Staroń Film.



"Butterfly Kisses", pełnometrażowy debiut polskiego reżysera Rafała Kapelińskiego, otrzymał w tym roku na Berlinale Kryształowego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu w sekcji Generation 14plus. Polskim producentem filmu jest Jacek Szumlas (Solopan). Opowieść o trójce nastolatków z brytyjskiego blokowiska to "film piękny jak marzenie senne i okrutny, jak nocny koszmar. (...) Wyzwanie rzucone w stronę widza" - napisała w jednej z recenzji Anna Tatarska.



Widzowie Festiwalu obejrzą również "Listopad", estońsko-polsko-holenderski film w reżyserii Rainera Sarneta. Muzykę skomponował Michał Jacaszek, a montaż jest dziełem Jarosława Kamińskiego. Polskim producentem filmu jest Łukasz Dzięcioł (Opus Film). Obraz oparty na bestsellerowej estońskiej powieści "Rehepapp" łączy wątki pogańskiej mitologii estońskiej z europejską mitologią chrześcijańską. Film miał europejską premierę w Karlovych Warach.



Sekcję Polonica na 42. FPFF zamyka czeski film "Ogród rodzinny. Przyjaciel" Jana Hřebejka, ze zdjęciami niezwykle utalentowanego polskiego operatora Bartosza Cierlicy. Kameralna opowieść osadzona w realiach okupowanej przez nazistów Pragi, to pierwsza część - obok "Dezertera" i " Adoratora" - filmowej trylogii. Współproducentem filmu jest Agnieszka Kurzydło (MD4).