"Gareth Jones": Pierwszy fotos z nowego filmu Agnieszki Holland

James Norton ("Wyścig", "Wojna i pokój", "Linia życia") wcieli się w tytułową postać w politycznym thrillerze Agnieszki Holland "Gareth Jones". Ekipa właśnie zakończyła zdjęcia w Polsce, by przenieść się do Szkocji.

James Norton w filmie "Gareth Jones" /Robert Pałka / Film Produkcja /materiały prasowe

Film przedstawia historię Garetha Jonesa - walijskiego dziennikarza, który w 1933 roku wyruszył do Związku Radzieckiego, aby odkryć przerażającą prawdę, stojącą za reżimem Stalina i sowiecką "utopią". Kulisy jego reporterskiego śledztwa miały śmiertelne reperkusje, a przy okazji stały się inspiracją do powstania jednej z najsłynniejszych powieści XX wieku - "Folwarku zwierzęcego" George'a Orwella.



Główna część zdjęć rozpoczęła się 3 marca na Ukrainie, dokładnie w 85. rocznicę historycznej podróży Garetha Jonesa na Ukrainę w 1933 roku. Dziennikarz był naocznym świadkiem wielkiego głodu na Ukrainie, będącego konsekwencją bezwzględnej polityki Stalina. Świadectwo Jonesa stało się niezwykle cennym, niezależnym źródłem informacji na temat przeprowadzonego z premedytacją ludobójstwa, które pochłonęło miliony ofiar i było skrzętnie ukrywane przez kremlowską propagandę, w imię wspólnych interesów wspieraną przez Brytyjczyków. Szczegółowe raporty Jonesa stały się podstawą prac dla wielu historyków, w tym Timothy’ego Snydera, autora książki "Skrwawione ziemie: Europa między Hitlerem a Stalinem", który przy filmie Holland pełni funkcję konsultanta historycznego.

Filmowe sceny klęski głodowej były kręcone na Ukrainie w wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych. Od 3 kwietnia br. produkcja była kontynuowana w Polsce. Zdjęcia powstawały w Warszawie, Katowicach, Sosnowcu, Krakowie i innych rejonach Małopolski. Po raz pierwszy na planie w Polsce spotkały się uznane międzynarodowe gwiazdy: James Norton, Vanessa Kirby i Peter Sarsgaard, który gra Waltera Duranty’ego, sprzyjającego sowieckiemu reżimowi i konsekwentnie zaprzeczającemu doniesieniom Garetha Jonesa. W postać George’a Orwella wciela się Joseph Mawle ("Gra o tron"), zaś premiera Wielkiej Brytanii, Lloyda George’a gra Kenneth Cranham ("Czarownica", "Walkiria"). Obsadę uzupełniają Krzysztof Pieczyński ("Jack Strong", "Krew Boga", "Ziarno prawdy"), Michalina Olszańska ("Ja, Olga Hepnarova", "Córki dancingu"), Beata Poźniak ("People on the Bridge", "Żona Oficera"), Patrycja Volny ("Pokot") i Wojciech Urbański ("Ziarno prawdy", "Pod Mocnym Aniołem").



- Scenariusz filmu w artystyczny i oryginalny sposób dotyka kwestii, które pomimo upływu lat, zupełnie nie straciły na aktualności. Ich spoiwem jest "Folwark zwierzęcy" - znana powieść George'a Orwella. Odsłania ona mechanizmy totalitarnego terroru, które mogą być zwalczane wyłącznie poprzez czynny opór na kłamstwa i przemoc. Nasz bohater, Gareth Jones, jest zaangażowany w misję, która w brutalny sposób konfrontuje jego młodzieńczą odwagę i idealizm z rzeczywistością. Nikt tak jak on nie chce rzucić światła na okrucieństwa Stalina i nikt tak jak on nie jest na nie narażony - mówi Agnieszka Holland. - Dzisiaj nie brakuje nam skorumpowanych konformistów i egoistów. Brakuje nam jednak Orwellów i Jonesów. Dlatego to właśnie ich powinniśmy przywrócić do życia.

Autorką scenariusza jest amerykańska dziennikarka Andrea Serdaru-Barbul, której teksty ukazują się m.in. w "Huffington Post". Za zdjęcia odpowiada Tomasz Naumiuk ("Amok", "Być jak Kazimierz Deyna"). Scenografią zajmuje się Grzegorz Piątkowski ("Miasto 44", "Misja Afganistan"), a kostiumami Aleksandra Staszko ("Ida", "Demon", "Imagine"). Reżyserami castingu są Colin Jones ("47 Meters Down", "Love & Friendship"), Karen Lindsay Stuart, a ze strony polskiej Magda Szwarcbart. Muzykę do filmu skomponuje Antoni Komasa Łazarkiewicz ("W ciemności", "Pokot").

Obraz jest koprodukcją polsko-brytyjsko-ukraińską. Film produkowany jest przez polską firmę FILM PRODUKCJA. A producentami filmu są Andrea Serdaru-Barbul, Klaudia Śmieja i Stanisław Dziedzic. Film powstaje przy finansowym wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Krakowskiego Biura Festiwalowego, Film Produkcji, Kino Świat, Studia ORKA, Ukrainian State Film Agency oraz Creative Scotland. W gronie koproducentów znajdują się Jacek Kulczycki, Magda Zimecka oraz szkocki producent Angus Lamont z Jones Boy Films i ukraiński producent Egor Olesov z KINORO. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Kino Świat. Zagranicznym agentem sprzedaży jest firma WestEnd Films.

"Gareth Jones": Zdjęcia w Krakowie 1 10 Trwają zdjęcia do nowego filmu Agnieszki Holland "Gareth Jones". Część zdjęć realizowana jest w Krakowie. - Kraków jest bardzo fotogenicznym miastem. W Urzędzie Miasta Krakowa gramy Londyn, a na ulicy Zyblikiewicza gramy Moskwę - powiedziała dziennikarzom Agnieszka Holland. Spotkanie z reżyserką odbyło się 7 kwietnia 2018 roku. Film ma trafić na ekrany kin na początku 2019 roku. Autor zdjęcia: Źródło: INTERIA.PL 10

Młody dziennikarz Gareth Jones (James Norton) zyskał sławę, pisząc artykuł o swoim spotkaniu z Adolfem Hitlerem, zaraz po przejęciu przez niego władzy w 1933 roku. Teraz ambitny Walijczyk przymierza się do kolejnego wielkiego tematu - gwałtownej modernizacji Związku Radzieckiego. Chcąc gruntownie zbadać sprawę, reporter decyduje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Na miejscu poznaje młodą dziennikarkę Adę Brooks (Vanessa Kirby), pracującą dla Waltera Duranty’ego (Peter Sarsgaard), dzięki której odkrywa, że prawda o stalinowskim reżimie jest brutalnie tłumiona przez sowieckich cenzorów. Słysząc zatrważające plotki na temat wielkiej klęski głodowej w ZSRR, Jones udaje się w samotną podróż przez Ukrainę.



Dziennikarz staje się naocznym świadkiem tragedii Hołodomoru. Miliony ludzi umierają z głodu, podczas gdy tony zboża sprzedawane są za granicę, by sfinansować proces industrializacji radzieckiego imperium. Po powrocie do Londynu, Jones pisze artykuł ukazujący horror, którego doświadczył. Publikacja jest wyciszana, a jej autentyczność podważana przez zachodnich dziennikarzy, pozostających pod wpływem Kremla. Pomimo śmiertelnych pogróżek, Gareth nie ustaje w walce o prawdę. Swoimi odkryciami postanawia podzielić się z młodym, aspirującym pisarzem - George’em Orwellem.