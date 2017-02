Gala Cezarów w tym roku bez przewodniczącego

Gala wręczenia francuskich nagród filmowych Cezary, zaplanowana na 24 lutego, nie będzie miała przewodniczącego po wycofaniu się pod presją środowisk feministycznych reżysera Romana Polańskiego - poinformowali organizatorzy.

Roman Polański zrezygnował z funkcji przewodniczącego Cezarów AFP

Rada Akademii Cezarów zdecydowała, że nie będzie przewodniczącego - oświadczył przewodniczący akademii Alain Terzian podczas spotkania z nominowanymi do prestiżowej nagrody.

24 stycznia Polański poinformował, że zrezygnował z przewodniczenia gali z powodu "nieuzasadnionej" polemiki wywołanej przez stowarzyszenia feministyczne. Stowarzyszenia te zamieściły internetową petycję na stronie change.org, wzywającą do pozbawienia Polańskiego, który pod koniec lat 70. został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z 13-latką, zaszczytnej funkcji.



Ta polemika "głęboko zasmuciła Romana Polańskiego i dotknęła jego rodzinę". Reżyser "postanowił nie przyjmować zaproszenia" organizatorów - oświadczył wówczas adwokat reżysera.



Akademia Sztuki i Techniki Filmowej informowała wcześniej, że 83-letni Polański ma wygłosić przemówienia otwierające i kończące ceremonię. Polański, który mieszka we Francji, zdobył podczas swojej kariery osiem Cezarów, w tym w 2014 roku dla najlepszego reżysera za film "Wenus w futrze".



W 1977 r. Polański został uznany przez sąd w Los Angeles za winnego uprawiania seksu z nieletnią Samanthą Gailey (obecnie Geimer). Na mocy zawartej wtedy ugody Polański przyznał się do zarzucanych mu czynów. W ramach ugody reżyser spędził 42 dni w zakładzie karnym, ale przed ogłoszeniem wyroku opuścił USA, obawiając się, że sędzia nie dotrzyma warunków ugody.