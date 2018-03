​Fokus na Estonię na 58. Krakowskim Festiwalu Filmowym

Każdego roku, w ramach specjalnej sekcji, Krakowski Festiwal Filmowy prezentuje najnowsze dokumenty, filmy krótkometrażowe i animowane wybranego kraju. Gościem specjalnym tegorocznej edycji Festiwalu będzie kinematografia Estonii. Przedstawiciele branży filmowej Estonii i Polski spotkają się także na wspólnej konferencji oraz wielu wydarzeniach specjalnych.

Jednym z estońskich dokumentów, które zobaczymy w tym roku na KFF, będzie "Soviet Hippies" /materiały prasowe

“Kinematografia estońska jest w Polsce mało znana, co skłoniło nas do zaproszenia tego kraju, jako gościa specjalnego. Zaprezentujemy widzom fascynujące historie opowiadane przez estońskich twórców. Niektóre są nam bliskie, bo mówią o podobnej, nieodległej przeszłości, inne odkrywają zupełnie nowe dla nas oblicze mieszkańców tego kraju. Oprócz znakomitych dokumentów, na pewno gratką dla kinomanów będzie pokaz estońskiej animacji, która wcześniej wielokrotnie gościła na ekranach festiwalowych kin i ma grono wielbicieli." - podkreśla Barbara Orlicz-Szczypuła, Dyrektorka Biura Programowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego.



W programie głównym sekcji “Fokus na Estonię" znajdzie się 6 pełnometrażowych dokumentów, których bohaterami są w większości Estończycy, a także nieznane powszechnie losy kraju i jego mieszkańców. W kontekście filmowych opowieści, warto wspomnieć obchodzony w tym roku jubileusz 100 lat niepodległości tego kraju.

Reklama

Estoński cykl otworzy międzynarodowa premiera filmu “Rodeo. Jak poskromić dziki kraj"/ “Rodeo. Taming a Wild Country" (reż. Raimo Jõerand, Kiur Aarma), z udziałem twórców, 28 maja 2018 w Kinie Kijów.Centrum. To fascynująca historia pierwszych wolnych wyborów od czasu II Wojny Światowej i podróży Estonii w stronę kapitalizmu, poza sowiecką przeszłość. Film utrzymany w sensacyjnym duchu, ukazuje skomplikowane losy młodych idealistów, którzy niespodziewanie przejęli stery w tym nadbałtyckim kraju i sięgają po najmniej przewidywalne sposoby, by zapanować nad ogarniętą chaosem republiką.



Wideo RODEO - Taming a Wild Country trailer

Zaledwie dwadzieścia lat wcześniej, w Estonii i w innych krajach za żelazną kurtyną na przekór sowieckiej rzeczywistości kwitnie ruch pełen kolorowych artystów, muzyków, dziwaków, włóczęgów i innych długowłosych wykluczonych przez system. To bohaterowie dokumentu “Soviet Hippies" (reż. Terje Toomistu), którzy po latach udają się wspólnie w swoistą podróż w przestrzeni i czasie, snując opowieści o swojej drodze w poszukiwaniu wolności i miłości.



Wideo SOVIET HIPPIES trailer 2017 (Official)

Kolejny film o fascynującej podróży, to wypełniony bogatymi archiwaliami “Ahto - w pogoni za marzeniami"/ “Ahto. Chasing a Dream" (reż. Jaanis Valk). Jego bohater, tytułowy Ahto Valter, to wizjoner przepełniony pragnieniem zrealizowania swojego największego marzenia - morskiej podróży dookoła świata. Już jako nastolatek, żegluje z rodzimej Estonii do Nowego Jorku by w końcu, w 1938 roku wypłynąć w podróż życia. W pełnej przygód, trwającej ponad półtora roku wyprawie towarzyszy mu kilkanaście barwnych postaci na czele z jego żoną i kilkumiesięcznym synem.



Wideo Documentary "AHTO. Chasing a Dream" teaser

W podróż życia wyrusza też, 18-letni buddyjski mnich, bohater filmu “Powodzenia, Tashi!" / “Tashi Delek!" Przemierzając Himalaje w drodze do swojej rodzinnej wioski, usiłuje podjąć decyzję, czy pozostać w klasztorze i wieść bezpieczne choć oparte na dyscyplinie życie, czy oddać się kuszącym choć nieprzewidywalnym atrakcjom świata zewnętrznego. Wielodniowa wyprawa przez skaliste krainy pomaga mu odpowiedzieć na pytanie, kim ostatecznie chciałby być. Film w reżyserii Peetera Rebane był prezentowany w międzynarodowym konkursie dokumentalnym w Krakowie w 2016 roku.



Wideo Tashi Delek - official trailer

“Raj za płotem" / “Paradise Behind the Fence" (reż. Aljona Suržikova, Julia Ishakova) to sięgająca końca XIX w. opowieść o kilkudziesięciu estońskich rodzinach, które wyruszają w świat w poszukiwaniu lepszego życia i trafiają do raju w pięknej górskiej dolinie nad Morzem Czarnym. Sielskie życie niewielkiej diaspory na urodzajnej ziemi, w otoczeniu kwitnących obficie drzew zmienia się drastycznie wraz z wyborem Soczi na gospodarza Igrzysk Olimpijskich. Zalane betonem wzgórza nie tylko krajobraz przekształciły bezpowrotnie.



Wideo Paradise Behind the Fence Trailer

Obserwacyjny dokument Kseni Okhapiny “Wróć wolny" / “Come Back Free" rejestruje codzienne życie w niewielkiej czeczeńskiej wiosce. Muzułmańskie rytuały, podwórkowe zabawy dzieci i tradycyjne wesele przeplatają się z obrazami z lokalnego cmentarza, który podobnie jak tytułowe czeczeńskie powitanie “come back free" przywołują wywołany wojną smutek i tęsknotę za wolnością.



Wideo IDFA 2016 | Trailer | Come Back Free

Niewątpliwą atrakcją festiwalu będzie autorski program estońskiej animacji przygotowany przez mistrza, laureata nagrody Smoka Smoków z 2015 roku, Priita Pärna, który osobiście zapowie ten cykl w Krakowie.

Estońskie filmy zostaną także pokazane podczas Nocy Etiud oraz w ramach sekcji dla dzieci i młodzieży - Kids&Youth. Kino dla Młodych.

Partnerami sekcji “Fokus na Estonię" są Estoński Instytut Filmowy i Ambasada Estonii w Warszawie.



58. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach 27 maja-3 czerwca.