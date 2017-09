Firmy walczą o Jamesa Bonda

Koncerny Apple i Amazon walczą o przejęcie praw dystrybucyjnych do serii filmów o Jamesie Bondzie.

Daniel Craig na premierze filmu "Spectre" AFP

Ostatnim właścicielem praw do całego "ekosystemu wokół postaci Jamesa Bonda była firma Sony, która zgodnie z warunkami kontraktu utraciła je w 2015 roku" - informuje portal Wirtualnemedia.pl.

Od tamtej pory trwa rynkowa walka o zawarcie kolejnej umowy.



Jak informuje branżowy magazyn "The Hollywood Reporter", obecnie najpoważniejszymi kandydatami do przejęcia praw są wielkie hollywoodzkie wytwórnie: Warner Bros., Fox, Universal i Sony.

Transakcja związana z przejęciem praw dystrybucyjnych do serii o agencie 007 może mieć wartość od 2 nawet do 5 mln dolarów. Każda z tych firm, nawet Apple i Amazon, mogą pozwolić sobie na taki wydatek. Kto wygra to starcie?

Tymczasem w połowie sierpnia tego roku Daniel Craig oficjalnie potwierdził, że powróci do roli Jamesa Bonda, by zagrać superszpiega w jeszcze jednym obrazie.



49-letni artysta zagrał legendarnego agenta 007 już w czterech filmach. Po ostatnim z nich - "Spectre" z 2015 roku - zarzekał się jednak, że już nigdy nie powróci do roli Bonda.

Nowy film serii roboczo został zatytułowany "Shatterhand". Produkcja będzie 25. odsłoną serii o agencie 007 ima trafić na ekrany kin 8 listopada 2019 roku.