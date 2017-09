FIPRESCI: "Po tamtej stronie" najlepszym filmem roku

Dziennikarze zrzeszeni w Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych (FIPRESCI) wybrali "Po tamtej stronie" Akiego Kaurismäkiego najlepszym filmem minionego roku (brano pod uwagę dzieła, które miały swoją międzynarodową premierę nie wcześniej niż w lipcu 2016).

"Po tamtej stronie" trafi do polskich kin 27 października /materiały dystrybutora

FIPRESCI Grand Prix 2017 to kolejna nagroda dla nowego filmu fińskiego mistrza, po Srebrnym Niedźwiedziu dla Najlepszego Reżysera na tegorocznym Festiwalu w Berlinie.



"Po tamtej stronie" pokonał w finałowym głosowaniu oscarowy "Moonlight" Barry'ego Jenkinsa oraz węgierskiego laureata Złotego Niedźwiedzia w Berlinie "Dusza i ciało", reż. Ildikó Enyedi. To drugie FIPRESCI Grand Prix dla Kaurismakiego - 15 lat temu krytycy filmowi swoją najważniejszą nagrodę przyznali filmowi "Człowiek bez przeszłości".



FIPRESCI Grand Prix jest przyznawana od 1999 roku, a zwycięski tytuł wybierany jest w głosowaniu przez wszystkich - prawie 600 - członków Federacji (w przeciwieństwie do nagród przyznawanych przez liczebnie ograniczone jury) spośród wszystkich międzynarodowych premier. W przeszłości nagrodą uhonorowano filmy m.in. Michaela Haneke, Cristiana Mungiu czy Jean-Luca Godarda.



W "Po tamtej stronie" Kaurismäki opowiedział historię mieszkańca Helsinek, który postanawia odmienić swoje życie i otworzyć restaurację, ale na jego drodze staje Khaled - uciekinier z Syrii. Spotkanie to będzie początkiem nietypowej przyjaźni. W swoim najnowszym filmie fiński reżyser nie pozostaje głuchy na echa wzbierającej na całym świecie fali ksenofobii i nacjonalizmu (w jednej ze scen Khaled opowiada o tym, jak w drodze do Finlandii został pobity przez skinheadów w Gdańsku), ale swoim zwyczajem potrafi przebić się przez warstwę smutku, by zaoferować widzom porcję niełatwego optymizmu i zaraźliwego poczucia humoru

