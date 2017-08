Filmowe kierunki na wakacje

Kultowe schody z "Rocky’ego", zamek Hogwart z "Harry’ego Pottera" czy nowojorski Central Park z kadrów najsłynniejszych komedii romantycznych - są miejsca, które nieodłącznie kojarzą nam się z ulubionymi filmami. Choć wiele z nich zachwycało w kinie dzięki umiejętnościom operatorów lub ingerencji komputera, są takie, które na żywo wyglądają równie bajecznie, jak na dużym ekranie. Oto dziesięć kierunków na wakacje, które powinny znaleźć się na mapie każdego kinomana.

Zdjęcie Naga piękność na ulicach miasta? Takie rzeczy tylko w "Grze o tron" /materiały prasowe

Królewska Przystań w Chorwacji

Wraz z lipcową premierą siódmego sezonu, świat ponownie oszalał na punkcie "Gry o tron". Serial fantasy produkowany przez HBO może pochwalić się największym budżetem w historii telewizji i realizacją na poziomie amerykańskich superprodukcji. To w dużej mierze zasługa ciekawych i różnorodnych lokacji, które wykorzystują filmowcy. Od 2010 roku ekipa "Gry o tron" odwiedziła m.in. Irlandię, Islandię, Maltę i Hiszpanię. Jednak "oczkiem w głowie" miłośników serialu jest chorwacki Dubrownik - uwielbiane przez turystów miasto, które w adaptacji "Pieśni Lodu i Ognia" George’a R.R. Martina gra Królewską Przystań, stolicę Westeros.

To właśnie tutaj w fikcyjnym świecie znajduje się tytułowy tron i właśnie tutaj - w zabytkowej części zlokalizowanego nad Morzem Adriatyckim miasta - powstały niektóre legendarne sceny, w tym nagi pochód królowej Cersei Lannister (Lena Headey). Co sprawia, że Dubrownik tak idealnie oddaje nastrój "Gry o tron"? Piękna zabudowa, potężna średniowieczna fortyfikacja i położenie na kamiennym klifie wydają się być wystarczającymi argumentami, by rok za rokiem przyciągać twórców. Nie inaczej jest z fanami. Choć to jeden z najlepiej strzeżonych planów filmowych, niektórzy z nich regularnie przyjeżdżają w te rejony z nadzieją na spotkanie z aktorami. Jeśli wam też marzy się przeprowadzka do Westeros i Żelazny Tron, wycieczka do Dubrownika może załatwić sprawę.