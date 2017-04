Film z Shią LaBeoufem znika z kin Wielkiej Brytanii. Kupiono tylko trzy bilety

Film "Man Down" z Shia LaBeoufem zniknął z brytyjskich ekranów zaledwie kilka dni po premierze. Powód? Zaledwie trzy sprzedane bilety!

Shia LaBeouf w filmie "Man Down" /materiały prasowe

Niezależna produkcja "Man Down" trafiła na brytyjskie ekrany 31 marca w mocno ograniczonej dystrybucji, obraz w reżyserii Dito Montiela pokazywano tylko w jednym kinie - Reel Cinema w Burnley. Równocześnie "Man Down" trafiło do serwisów VoD.

Nikt nie przypuszczał jednak, że na produkcję, w której obok LaBeoufa można zobaczyć Gary'ego Oldmana, Jaia Courtneya oraz Kate Marę, wybierze się do kina w Burnley zaledwie trzech widzów.

Po pięciu dniach na afiszu Reel Cinema zdecydowało się o wycofaniu "man Down" z repertuaru kina.



LaBeouf wciela się w "Man Down" w amerykańskiego żołnierza, który po powrocie z Afganistanu zmaga się z zespołem stresu pourazowego.



Światowa premiera obrazu miała miejsce w 2016 roku na festiwalu filmowym w Wenecji. Film trafił na amerykańskie ekrany w grudniu 2016, zarabiając pół miliona dolarów.