Film z Kasią Smutniak bije rekordy we Włoszech

Film "Made in Italy" w reżyserii włoskiego rockmana Luciano Ligabue, z Kasią Smutniak w jednej z głównych ról, był najchętniej oglądany w ubiegły weekend we włoskich kinach. To kolejny film z polską gwiazdą, który bije rekordy popularności.

"Made in Italy", trzeci film w dorobku wokalisty i reżysera, powstał na motywach jego koncepcyjnego albumu pod tym samym tytułem z 2016 roku. Jego bohaterem jest Riko, 50-latek znajdujący się na życiowym zakręcie. Gra go znany włoski aktor Stefano Accorsi. Kasia Smutniak wciela się w postać jego żony.

Katarzyna Smutniak: Polka, która podbiła Włochy

Kasia Smutniak (ur. 13 sierpnia 1979 w Pile) to polska modelka oraz aktorka, pracująca i mieszkająca we Włoszech. Grała w reklamach telewizyjnych, prezentowała kolekcje największych włoskich projektantów, pojawiała się w "Elle" i "Vogue". Aktorka mieszka we Włoszech od 15 lat. "We Włoszech jest mój dom, choć nikt nie potrafi wymówić mojego nazwiska. Ale moja dusza jest polska; jestem pesymistką z małą dawką pozytywnego myślenia" - powiedziała w rozmowie z "La Repubblica"

W ostatni weekend stycznia, czyli kilka dni po premierze, film znalazł się na pierwszym miejscu we włoskim box office z wpływami w wysokości 1,4 mln euro. To najgłośniejsze wydarzenie włoskiej kinematografii ostatnich miesięcy. Ligabue wraz z odtwórcami głównych ról byli gośćmi najpopularniejszych programów we włoskiej telewizji.

Rekordową widownię miał we włoskich kinach przed dwoma laty obsypany nagrodami film "Perfetti sconosciuti" w reżyserii Paolo Genovese, znany pod polskim tytułem "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". Również w nim jedną z głównych ról zagrała polska gwiazda włoskiego kina.