Film Beaty Calińskiej na New York City Independent Film Festival

Beata Calińska prezentuje swój dokument "Have No Fear" na New York City Independent Film Festival. Program imprezy obejmuje niezależne produkcje z całego świata oraz panele i warsztaty.

Kadr z filmu dokumentalnego "Have No Fear" /materiały prasowe

"Have No Fear", który Polka zrealizowała z Sarah Jacobson powstał we współpracy z nowojorską grupą taneczno-teatralną Ase Dance Theatre Collective. Jej twórcy w swoich sztukach traktują o współczesnych problemach Afroamerykanów. Liderka i choreografka grupy Adia Whitaker podejmuje misję ochrony swoich dzieci i członków swojej społeczności przed brutalnością policji. "Celem było zbudowanie relacji polegającej na artystycznej współpracy z tancerzami z Ase oraz przedstawienie ich punktu widzenia i ich pracy twórczej za pomocą medium filmowego - powiedziała Calińska PAP Life.

O "Have No Fear" oraz grupie Ase wypowiadali się dla PAP Life także bohaterowie dokumentu. "Podtrzymywanie i budowanie relacji wspólnoty jest ważne i dziękuję Beacie, że zaprosiła nas do uczestniczenia w wydarzeniu ważnym dla polskiej diaspory. Zastanawiałem się w jakim kontekście będzie pokazany jej film 'Have No Fear; i ciekawe było dla mnie zestawienie go z filmem Agnieszki Holland 'Pokot'. Oba filmy są o zaangażowanych kobietach, które chcą coś przekazać światu - przeciwstawiają się strukturom władzy, próbując chronić tych, którzy tego potrzebują" - zauważył Brian Polite - tancerz i tekściarz Ase Dance Theater Collective.

Bohaterką filmu i tancerką grupy jest także Erin Holmes. "Program, w którym znalazł się nasz film traktuje o opresji i niedopuszczaniu pewnej grupy ludzi do głosu, pokazuje systemy, w których głos słabszych się nie liczy" - wyjaśniła.

Projekcję "Have no Fear" zaplanowano 8 maja w Producers Club na Manhattanie. Znajdzie się w repertuarze festiwalowym razem z brytyjskim filmem pełnometrażowym "Rodzeństwo" ("Hermanos") w reżyserii Laury Plancarte. Przedstawia historię dwóch meksykańskich braci próbujących wrócić do USA po deportacji oraz historię Amerykanki, która straciła dom i wierzy, że może odzyskać go dzięki obietnicom Trumpa. New York City Independent Film Festival organizowany jest w dniach od 6 do 13 maja.

Niezależnie od tego 11 maja film Calińskiej zobaczą absolwenci programu rezydencji w Centrum Sztuki Dokumentalnej UnionDocs na Brooklynie.

"Bardzo cieszą mnie pokazy w Nowym Jorku. Tutaj mieszkają bohaterowie tego filmu i niezwykłym zaszczytem jest uczestniczyć w pokazach w ich obecności. Poza tym do Nowego Jorku zawsze wracam z wielką przyjemnością, spędziłam tutaj dwa niezwykle kreatywne lata" - wskazała dokumentalistka, która obecnie mieszka w Los Angeles.

Film Calińskiej od roku podróżuje po festiwalach. Swoją światową premierę miał w Szwajcarii na międzynarodowym festiwalu Visions du Reel. Niedawno otrzymał główną nagrodę w kategorii filmu dokumentalnego na festiwalu w Chile. Obejrzała go publiczność m.in. w Buenos Aires, Szanghaju, Los Angeles. Nowojorska widownia miała okazję zobaczyć film w programach: BAMcinemaFest, Movies With A View, Just To Get By. W niedzielę, 6 maja, dokument otrzymał specjalne wyróżnienie na Festiwalu Polskich Filmów w Nowym Jorku.