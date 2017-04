Fetysze i kultura na festiwalu Millennium Docs Against Gravity

Nowy film z Mariną Abramović, ikoną współczesnej sztuki, jest jednym z hitów sekcji filmowej Fetysze i kultura 14. Millennium Docs Against Gravity. Festiwal odbędzie się w dniach w dniach 12-21 maja w Warszawie i Wrocławiu, w dniach 11-14 maja w Lublinie, zaś w Gdyni 17-26 maja. Lokalna edycje festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy (16-21 maja).

Marina Abramović, ikona sztuki współczesnej, po przeżyciu duchowego załamania wybiera się w podróż do Brazylii, gdzie ma nadzieję znaleźć odpowiedzi na dręczące ją pytania. Artystka przywołuje mit o doświadczeniu oświecenia poprzez przejście przez piekło, do którego zagląda podczas jednego z rytuałów... Zobacz zwiastun filmu "Marina Abramović w Brazylii" ("Marina Abramović in Brazil. The Space In Between") w reżyserii Marco Del Fiola:

Na początku swojej drogi Marina spotyka słynnego uzdrowiciela o pseudonimie John of God, który dokonuje chirurgicznych operacji jedynie przy użyciu małego skalpela. Po czasie spędzonym z Johnem i wysłuchaniu jego nauk, bohaterka rusza w głąb Brazylii, aby spotykać opętanych przez duchy szamanów, pić ayahuascę, uczestniczyć w ceremonii candomblé, poszukując duchowego uzdrowienia i zastanawiając nad związkami rytuałów, religii z uprawianym przez siebie performance'em.

Film dla jednych będzie fascynującym przewodnikiem po kraju, którego mieszkańcy wierzą w zaświaty, gdzie umarli przebywają z żywymi, a magia jest naturalną, stosowaną na co dzień praktyką. Inni odbiorą film jako zapis duchowych poszukiwań jednej z najsłynniejszych artystek naszych czasów - nie bojącej się banału, gotowej rozmawiać z każdym o potrzebie metafizyki, przenikaniu światów i mrocznych podróżach w podświadomość.



W sekcji Fetysze i kultura tegoroczne edycji Millennium Docs Against Gravity zostanie zaprezentowanych aż 16 filmów. Partnerem sekcji jest VICE. W programie "Cicciolina. Skandal to ja" ("La Cicciolina. Godmother of Scandal") Alessandro Melazziniego o Cicciolinie, pierwszej gwieździe porno wybranej do parlamentu demokratycznego państwa. Ilona Staller "Ciciolina" przyjedzie do Polski i spotka się z festiwalową publicznością.



"Jayne Mansfield 66/67" ("Mansfield 66/67") opowiada historię Jayne Mansfield, a właściwie Very Jane Palmer, która była gwiazdą kina lat 50. i największą rywalką Marilyn Monroe o tytuł symbolu seksu. Film Davida Ebersole’a i Todda Hughesa koncentruje się na ostatnich dwóch latach życia Mansfield, jej związku z hollywoodzkim satanistą Antonem Leweyem, okultystycznych imprezach i tragicznej śmierci w 1967 r.

W "Przeżyć - metoda Houellebecqa" ("To Stay Alive - A Method") Erik Lieshout, Arno Hagers i Reinier van Brummelen przedstawiają na ekranie spotkanie wielkiego francuskiego pisarza z zafascynowanym jego twórczością... Iggym Popem, tworząc błyskotliwy i poruszający "feel-good movie" na temat cierpienia.



Francesco Vezzoli, inny - obok Mariny - wielki współczesny artysta, jest bohaterem kolejnego filmu sekcji Fetysze i kultura. "Ossessione Vezzoli" (reż. Alessandra Galletta) przedstawia malarza i reżysera, którego twórczość cechuje zamiłowanie do sztuki masowej, gwiazd popkultury, show-biznesu i reklamy. W "Kluczu do Salvadora Dalego" ("The Key to Dalí") David Fernandez Garcia i David Fernández Girona przedstawiają historię Tomeu l’Amo, który w 1989 r. w jednym z lokalnych sklepów z antykami w hiszpańskim Girona znalazł obraz, który wydaje mu się być oryginalnym dziełem Salvadora Dalego.

W sekcji Fetysze i kultura także "Gwiazdy ogłoszeń drobnych" ("Craigslist Allstars"), w którym 24-letnia reżyserka Samira Elagoz postanawia nagrywać swoje spotkania z zainteresowanymi głównie seksem mężczyznami, zamieszczającymi ogłoszenia na portalu internetowym Craigslist. Widzowie 14. Millennium Docs Against Gravity Film Festival zobaczą polski film animowany "Cipka" Renaty Gąsiorowskiej. Jego bohaterka, młoda dziewczyna, spędza wieczór w mieszkaniu. Postanawia zorganizować sobie sesję przyjemności w samotności, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem.

W programie także najnowszy film Ulrich Seidl "Safari" ("Safari"), portretujący austriackich myśliwych, zażywających "uroków" mordowania zwierząt w afrykańskim rezerwacie. W Wyścigu. Antropologii współczesnej pustyni ("The Challenge") włoski mistrz wideo-artu Yuri Ancarani przekracza Zatokę Perską, aby towarzyszyć sokolnikom w przygotowaniach do ważnych zawodów na pustyni w Katarze. Obserwujemy, jak wśród SUV-ów, lamborghini i prywatnych odrzutowców rozgrywa się konkurs przypominający świat "Mad Maxa". 14. Millennium Docs Against Gravity będzie także pierwszą tak szeroką okazją do przyjrzenia się twórczości tego artysty - odbędzie się także przegląd jego filmów krótkometrażowych.

"Raj: śledztwo" (Investigating Paradise) Merzaka Allouache ukazuje salaficki islam jako religię propagującą poświęcenie własnego życia w imię czystej teologii śmierci, za którą kryje się erotyczna obietnica. To wielowarstwowa analiza zagrożeń, które kryją w sobie salafizm i salaficka interpretacja Koranu.

W programie 14. Millennium Docs Against Gravity nie zabraknie ciekawych propozycji dla widzów zainteresowanych sceną muzyczną. Polski film "Fugazi - centrum wszechświata" Leszka Gnoińskiego przedstawia krótką, ale burzliwą historię jednego z pierwszych prywatnych, niezależnych klubów muzycznych w wolnej Polsce, uznawanego w tamtym czasie za największe tego typu miejsce w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Kolejny polski film "DOM/Łódź" Piotr Szczepański to opowieść o sześciu muzykach, którzy zdecydowali się zostać w Łodzi i stworzyć tam nowe miejsce spotkań: spółdzielnię socjalną "Ogniwo". Jej owocem jest klub DOM, który szybko stał się centrum niezależnego życia kulturalnego w Łodzi.



A w "Kasecie: dokumentalnej składance" ("Cassette: A Documentary Mixtape") Zacka Taylora o kasecie magnetofonowej opowiadają m.in. jej twórca Lou Ottens, Henry Collins (Black Flag) i Thurston Moore (Sonic Youth). Na festiwalu także "Idolki z Tokio" ("Tokyo Idols") Kyoko Miyake o fenomenie dziewczyńskich zespołów w Japonii, zgłębiający zjawisko społecznej obsesji na punkcie popularności w internecie i kobiecej seksualności.

14. Millennium Docs Against Gravity Film Festival odbędzie się w dniach w dniach 12-21 maja w Warszawie i Wrocławiu, w dniach 11-14 maja w Lublinie, zaś w Gdyni 17-26 maja. Lokalna edycje festiwalu będzie miała miejsce także w Bydgoszczy (16-21 maja).