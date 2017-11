Festiwal w Moskwie wcześniej. Przez mundial

Zamiast w czerwcu Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie odbędzie się w kwietniu. Zmiana terminu jest związana z piłkarskimi mistrzostwami świata, które rozpoczną się 14 czerwca 2018 roku w stolicy Rosji.

"Widzowie byliby rozdarci" według Nikity Michałkowa między festiwalem i mundialem /Alexander Aksakov /Getty Images

Dyrektor festiwalu Nikita Michałkow poinformował we wtorek, 14 listopada, że 40. edycja odbędzie się w dniach 19-26 kwietnia. Wcześniej mówił w jednym z wywiadów, że niemożliwe jest organizowanie festiwalu w trakcie mundialu, ponieważ "widzowie byliby rozdarci" między tymi dwoma imprezami.



Moskiewski festiwal jest regularnie organizowany od 1959 roku, początkowo co dwa lata, a od 1999 - corocznie. W ubiegłym roku odwiedziło go blisko 80 tys. widzów.

Reklama

Trzy polskie filmy były wyróżnione główną nagrodą festiwalu: "Ziemia obiecana" Andrzeja Wajdy (1975), "Amator" Krzysztofa Kieślowskiego (1979) oraz "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" Krzysztofa Zanussiego (2000).