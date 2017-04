Festiwal Transatlantyk poświęcony sile kobiety

"Siła kobiety" będzie motywem przewodnim tegorocznego Festiwalu Transatlantyk, który odbędzie się w Łodzi w drugiej połowie lipca. Wydarzenie ma być m.in. przeglądem najciekawszych filmów pokazywanych na najważniejszych światowych festiwalach.

Logo tegorocznej edycji festiwalu Transatlantyk /materiały prasowe

- Ogłosiliśmy, że siła kobiety - the power of woman - jest tematem przewodnim tego festiwalu. Wszyscy, którzy nie przespali tego roku, widzieli, że świat jest podminowany, a kobiety wszędzie mają do zagrania bardzo istotną rolę. Robią to coraz lepiej i - czy się z tym zgadzamy, czy nie - ignorować tej roli nie możemy. Wierzę w taką siłę kobiet, która uratuje świat - podkreślił we wtorek dyrektor festiwalu Jan A.P. Kaczmarek.

Transatlantyk Festival to wydarzenie poświęcone muzyce, sztuce filmowej i edukacji filmowej, organizowane w Łodzi po raz drugi - wcześniej odbywało się w Poznaniu. Jak zaznaczył twórca Festiwalu Jan A.P. Kaczmarek, w tym roku Transatlantyk jeszcze silniej związany z Łodzią poprzez współpracę z Narodowym Centrum Kultury Filmowej.

- Dwie sekcje, w których będziemy prezentować najważniejsze i najciekawsze filmy przywożone z wiodących festiwali m.in. z Berlina, Locarno, Wenecji, Toronto to "Panorama" i "Docs". W ramach tej pierwszej publiczność obejrzy m.in. "Zwierzęta" Grega Zglińskiego - jeden z najciekawszych filmów tegorocznego Berlinale. Pokażemy także polską premierę najnowszego obrazu Volkera Schloendorffa "Return to Montauk" - zaznaczyła dyrektor programowa festiwalu, Joanna Łapińska.



Wideo Zwierzęta/Animals/Tiere. Zwiastun/Trailer

Jak dodała, we wszystkich sekcjach pojawiać się będą pozycje dotyczące wiodącego tematu festiwalu, czyli "siły kobiety", np. w "Panoramie" będzie to szwajcarski film o walce kobiet o prawo do głosowania "The Divine Order".

Z kolei "Docs" będzie przeglądem filmów dokumentalnych z całego świata; znajdzie się w nim m.in. portret słynnego amerykańskiego komika - "Jerry Lewis. The Man Behind the Clown".

Po raz pierwszy przyznana zostanie nagroda Transatlantyk Distribution Award w wysokości 40 tys. zł. Otrzyma ją dystrybutor, który wprowadzi do kin film z sekcji Panorama i Docs, który zwycięży w głosowaniu publiczności festiwalowej. W ramach Transatlantyku po raz drugi odbędzie się też konkurs polskich filmów krótkometrażowych.

Nowością w programie Festiwalu będzie sekcja "Historie Kina". Wypełnią ją najważniejsze dzieła w historii X Muzy - w tym roku będą to słynne debiuty, m.in. "Czekolada" Claire Denis i "Noc myśliwego" Charlesa Laughtona.

Jedną ze specjalności Transatlantyku jest sekcja "Kino Kulinarne". W tym roku będzie w niej można obejrzeć pięć obrazów - każdy seans połączony zostanie z kolacją inspirowaną filmem. Przygotują je słynni szefowie kuchni, m.in. Modest Amaro.

Także w tym roku na ulicach Łodzi pojawi się Kino Łóżkowe, czyli kilkadziesiąt wieloosobowych łóżek, a których wieczorami odbywać się będą seanse filmowe, a w ciągu dnia - wykłady i spotkania z gośćmi festiwalowymi.

Do wiodącego motywu Transatlantyku nawiąże przegląd filmów Barbary Sass-Zdort, specjalistki od tworzenia na ekranie wyrazistych portretów silnych kobiet. Publiczność będzie miała szansę poznać niektóre z odtwórczyń tych ról.

Do branży filmowej skierowane są dwie nowe propozycje festiwalowe - Lodołamacz, czyli cykl spotkań z reżyserami i producentami, przybliżających sekrety poruszania się po rynku dystrybucyjnym oraz konkurs na film krótkometrażowy "Poczuj wolność okiem kamery" skierowany do młodych twórców.

Festiwal Transatlantyk odbędzie się w dniach 14-22 lipca. Tegorocznymi partnerami imprezy są: Szkoła Filmowa w Łodzi, EC1 Łodź Miasto Kultury, Fotofestiwal, Festiwal Kamera Akcja oraz Letni Festiwal Filmowy Polówka.