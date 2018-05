Festiwal Muzyki Filmowej: Spotkania z Agnieszka Holland w Krakowie

Podczas 11. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej będzie można wziąć udział w niezwykłym spotkaniu. 30 maja w Centrum Kongresowym ICE Kraków rozmowę z Agnieszką Holland, reżyserką takich filmów, jak "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona", "Pokot", "W ciemności", "Europa Europa" czy seriali "House of Cards" i "Ekipa", poprowadzi znana dziennikarka Grażyna Torbicka.

Agnieszka Holland będzie gościem specjalnym 11. edycji FMF w Krakowie AKPA

O kim panie będą rozmawiały? O filmie, muzyce, życiu, a także o planach na przyszłość..



To będzie prawdziwe preludium do wielkiego, muzycznego spotkania z Agnieszką Holland, która jest gościem specjalnym 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. 31 maja muzyka z jej filmów zasili program Scoring4Polish Directors w Centrum Kongresowym ICE Kraków.

Zanim jednak reżyserka pojawi się na koncercie, czekają ją dwa spotkania z krakowską publicznością. Pierwsze odbędzie się w obecności kamer TVN Fabuła 30 maja o godz. 16.00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Dla tych, którzy nie zdążą pobrać bezpłatnych wejściówek, zaplanowano specjalny panel 31 maja w centrum festiwalowym w Pałacu Krzysztofory, który odbędzie się w ramach Forum Audiowizualnego. Reżyserce będą w nim towarzyszyć dwaj znakomici kompozytorzy: Jan A.P. Kaczmarek oraz Antoni Komasa-Łazarkiewicz.

Oba spotkania są bezpłatne. Jednak pierwsze wymaga okazania bezpłatnych wejściówek, które można odbierać na stronie www.evenea.pl od 16 maja do godz. 10.00.

Koncert z cyklu Scoring4Polish Directors organizowany już po raz trzeci. Bohaterami wcześniejszych edycji byli Andrzej Wajda i Roman Polański. W tym roku część wieczoru będzie poświęcona Agnieszce Holland. Podczas koncertu zaprezentowane zostaną również najciekawsze ścieżki dźwiękowe ostatniego sezonu w polskiej kinematografii.

Podczas koncertu usłyszymy trzy wspólne tytuły Agnieszki Holland i Jana A.P. Kaczmarka, czyli "Całkowite zaćmienie", "Plac Waszyngtona" i "Trzeci cud ". Obok nich w ICE Kraków zabrzmią suity przygotowane przez kompozytora młodej generacji - Antoniego Komasę-Łazarkiewicza - do nagrodzonego Złotymi Lwami dramatu wojennego "W ciemności" i uhonorowanego Srebrnym Niedźwiedziem i Złotymi Lwami polskiego kandydata do Oscara "Pokot".



Część wieczoru z cyklu Scoring4Polish Directors poświęcimy najnowszym zjawiskom muzycznym polskiej kinematografii. W programie znajdą się m.in. kompozycje Radzimira Dębskiego, o którym w świecie show biznesu zrobiło się głośno za sprawą zwycięstwa odniesionego w konkursie na remiks piosenki Beyonce "End of Time". Dębski przywiezie na 11. FMF dwie suity filmowe - "Sztukę kochania" (reż. Maria Sadowska) i "Atak paniki" (reż. Paweł Maślona) z 2017 roku. Podczas koncertu stanie też na podium dyrygenckim, prowadząc orkiestrę w swoich utworach.

Kolejnym gościem wieczoru będzie Sandro di Stefano - włoski twórca nagrodzony Złotymi Lwami 2017 za najlepszą muzykę do futurystycznego romansu "Człowiek z magicznym pudełkiem" Bodo Koxa. Stefano przygotuje suitę ze zwycięskiej ścieżki dźwiękowej, specjalnie na potrzeby 11. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

I jeszcze Clint Mansell - brytyjski kompozytor, wokalista oraz gitarzysta, autor jednego z najbardziej rozpoznawalnych tematów muzycznych we współczesnym kinie: "Requiem dla snu" Darrena Aronofsky’ego. Mansell zaprezentuje festiwalowej publiczności suitę z najnowszego filmu "Twój Vincent" w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchmana.

31 maja na scenie sali koncertowej ICE Kraków wystąpi AUKSO - Orkiestra Kameralna Miasta Tychy. Muzyków pokieruje założyciel i dyrektor artystyczny zespołu, Marek Moś. Koncert poprowadzi Olga Bołądź.

