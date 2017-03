Festiwal Muzyki Filmowej 2017: Górniak i Urbańska zaśpiewają

Koncert "All is Film Music" będzie głównym wydarzeniem 10. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Specjalnymi gośćmi wieczoru, który zaplanowano na 20 maja, będą Edyta Górniak, która zaśpiewa piosenkę "Listen" z filmu "Dreamgirls" oraz Natasza Urbańska, która wykona utwór "The Hanging Tree" Jamesa Newtona Howarda z filmu "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1".

Polskie artystki wystąpią 20 maja w TAURON Arenie Kraków /Wojciech Wandzel /materiały prasowe

Święto muzyki filmowej rozpocznie się w Krakowie 17 maja.



Reklama

Reklama

Podczas Gali Jubileuszowej FMF "All is Film Music" Edyta Górniak zaśpiewa piosenkę "Listen" z "Dreamgirls". Diwa, której skala głosu wyliczona jest na 3 oktawy, wystąpi 20 maja w Tauron Arenie Kraków. Utwór napisany został przez Henry'ego Kriegera, Scotta Cutlera, Anne Preven i Beyoncé Knowles, która śpiewa go w oryginale.

"Dreamgirls" to filmowo-muzyczna opowieść, będącą ekranizacją broadwayowskiego przeboju, doceniona przez Amerykańską Akademię Filmową. To przykład świetnego amerykańskiego kina i potężna dawka muzycznych emocji, z ogromem soulowych oraz rhythm & bluesowych brzmień.

"Z wielką radością przyjęłam zaproszenie. Do zobaczenia i do usłyszenia już w maju podczas jubileuszowego, dziesiątego Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. To będzie dla mnie zaszczyt móc świętować wspólnie" - wyznaje Edyta Górniak.

Zdjęcie Edyta Górniak zaśpiewa "Listen" z "Dreamgirls" / Iza Grzybowska / materiały prasowe

Podczas tego samego koncertu Natasza Urbańska wykona utwór "The Hanging Tree". Piosenkę skomponował James Newton Howard, a tekst napisała Suzanne Collins.

Oryginalnie, w filmie "Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1" wykonała ją Jennifer Lawrence. Wysokobudżetowe widowisko opowiada historię Katniss Everdeen, która staje się symbolem buntu ludności przeciwko władzy autokratycznego Kapitolu.

"Utwór, który wykonam jest pełen mroku i magii. Przeniesie słuchaczy do ciemnego lasu, w którym rozgrywały się Igrzyska. Narastające brzmienie nadane przez chór i niesamowitą orkiestrę, wyzwoli w publiczności niepokój, ale i ekscytację"- mówi Natasza Urbańska.

Zdjęcie Natasza Urbańska wykona utwór "The Hanging Tree" / Michał Pańszczyk / materiały prasowe

Uroczysty koncert "Al lis Film Music" będzie prezentacją kultowych tematów światowego kina. Zabrzmi muzyka z takich filmów, jak "La La Land" Justina Hurwitza, "Gwiezdne wojny" Johna Williamsa, "Władca Pierścieni" Howarda Shore’a, "Marzyciel" Jana A.P. Kaczmarka, "Dom grozy" Abla Korzeniowskiego, "Incepcja" Hansa Zimmera, "Igrzyska śmierci" Jamesa Newtona Howarda, "Power Rangers" Briana Tylera.



W sobotni wieczór wręczone zostaną także prestiżowe festiwalowe wyróżnienia - Nagroda im. Wojciecha Kilara, statuetka Ambasadora FMF oraz Young Talent Award. To wszystko 20 maja 2017 roku w TAURON Arenie Kraków, podczas Gali Jubileuszowej 10. FMF.

Na 10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie zapraszamy od 17 do 23 maja.