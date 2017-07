Festiwal Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi" od 28 lipca

​Filmy nagrodzone na światowych festiwalach, najciekawsze filmy polskie, konkurs filmów krótkometrażowych - znalazły się w programie 11. Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi", który rozpocznie się w sobotę, 28 lipca, w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.

Festiwal rozpocznie pokaz filmu "Ja, Godard" /materiały prasowe

"Staramy się zapewnić najlepszy z możliwych programów, na najwyższym poziomie" - podkreśliła 24 lipca na konferencji prasowej w Lublinie dyrektorka artystyczna festiwalu Grażyna Torbicka. "W ubiegłym roku przez nasze sale kinowe przewinęło się ponad 35 tys. osób - tyle wejść odnotowaliśmy na filmy, koncerty i inne wydarzenia naszego festiwalu. Publiczność przyjeżdża z całej Polski, nie tylko ze wschodnich regionów, ale także z Wrocławia, Poznania, Szczecina" - dodała Torbicka.



Festiwal rozpocznie w sobotę polska premiera filmu nominowanego w tym roku do Złotej Palmy w Cannes - "Ja, Godard" w reżyserii i według scenariusza Michela Hazanaviciusa. To portret mistrza światowego kina Jean Luca Godarda w przełomowym momencie jego kariery, czyli w drugiej połowie lat 60., gdy zmieniał on swoje poglądy i stał się zagorzałym wyznawcą maoizmu.

Wideo Teaser trailer de Le redoutable (HD)

Reklama

"Postać Godarda jest pretekstem do tego, by zastanowić się - oglądając ten film - jaka powinna być rola artysty we współczesnym świecie. Jak dalece twórca może angażować się w politykę, czy powinien to robić i co dzieje się z jego dziełami, gdy stają się politycznymi manifestami" - powiedziała Torbicka.

Na festiwalu zaprezentowana będzie retrospektywa filmów reżysera Michaela Haneke, jednego z najbardziej utytułowanych europejskich twórców, dwukrotnego zdobywcy Złotej Palmy w Cannes. Pokazanych będzie jego 10 filmów, w tym najgłośniejsze "Miłość" i "Biała wstążka", a także wczesne produkcje "Siódmy kontynent" i "Wideo Benny’ego".

"To są wstrząsające filmy, zrealizowane ponad 20 lat temu, pokazujące, że mamy do czynienia z absolutnym wizjonerem, który przewidział jak duży wpływ na współczesnego człowieka może mieć świat wirtualny, coraz bardziej nas otaczający, i jakie to może mieć konsekwencje" - zaznaczyła Torbicka. Haneke ma rozmawiać z publicznością zgromadzoną w Kazimierzu Dolnym za pośrednictwem programu Skype.

Bohaterem aktorskiej retrospektywy filmów będzie Andrzej Seweryn. Będzie można zobaczyć go w znanych rolach w polskich filmach, takich jak "Ziemia obiecana", "Pan Tadeusz", "Zemsta", "Ostatnia rodzina", ale także w produkcjach europejskich, m.in. "Wyrok", "Genealogia zbrodni", "Indochiny". Andrzej Seweryn ma przyjechać do Kazimierza Dolnego. Gośćmi festiwalu mają być także m.in. Agnieszka Holland i Andrzej Pągowski. Casting do nieistniejącego filmu przeprowadzi Robert Gliński, aby pokazać, na czym polega praca z aktorem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ostatnia Rodzina" [trailer] materiały dystrybutora

Przeprowadzony będzie - po przerwie w ubiegłym roku spowodowanej ograniczeniami budżetowymi - międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych. Zaprezentowanych ma być 37 filmów krótkometrażowych, spośród blisko 300 nadesłanych z całego świata. "Większość z wybranych to filmy polskie, bo zależy nam na promowaniu młodych polskich twórców, a krótkie metraże są w większości realizowane przez młodych. Jedna trzecia, to filmy z bardzo różnych krajów. Będą to zarówno filmy fabularne, dokumentalne jak i animowane" - powiedziała Torbicka.

Zdjęcie Grażyna Torbicka zaprasza do Kazimierza Dolnego i Janowca nad Wisłą / P. Andrzejczak / MWMedia

Głównym sponsorem festiwalu jest samorząd województwa lubelskiego, który przeznaczył na jego organizację 250 tys. zł, o 100 tys. zł więcej niż na ubiegłoroczną edycję. Na festiwalu promowane będą przedsiębiorstwa z Lubelszczyzny i marki ich produktów. "W ubiegłym roku zapowiedziałem, że dopóki będę marszałkiem, to nie pozwolę, aby festiwal 'Dwa Brzegi' wyniósł się poza nasze województwo. Staram się słowa dotrzymywać" - powiedział marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Impreza potrwa do 6 sierpnia.