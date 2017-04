"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć": Życie po Harrym Potterze

Newta Scamandera znają wszyscy fani "Harry'ego Pottera". Autor podręcznika, z którego korzystali uczniowie w Hogwarcie, jest głównym bohaterem scenopisarskiego debiutu autorki "Pottera" - J.K.Rowling. Film "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" tafia własnie na płyty 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD.

Eddie Redmayne w filmie "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" /materiały dystrybutora

Produkcja Warner Bros. przenosi widzów do nieznanej dotąd ery świata czarodziejów J. K. Rowling, sprzed czasów Harry’ego Pottera. W głównej roli magizoologa Newta Scamandera - wystąpił zdobywca Oscara Eddie Redmayne ("Teoria wszystkiego", "Dziewczyna z portretu"). Reżyserii podjął się David Yates, odpowiedzialny za sukces 4 ostatnich części filmowej sagi "Harry Potter".



W pozostałych rolach wystąpili: Katherine Waterston ("Steve Jobs", "Wada ukryta") jako Tina, Dan Fogler jako Jacob, Alison Sudol (seriale "Dig" i "Transparent") w roli siostry Tiny, Queenie, Ezra Miller ("Wykolejona") jako Credence, Samantha Morton ("Słodki i drań") jako Mary Lou Barebone, Jon Voight ("Powrót do domu", serial "Ray Donovan") w roli Henry’ego Shawa Seniora, Carmen Ejogo ("Selma") jako Seraphina Picquery oraz Colin Farrell (serial "Detektyw") w roli Percivala Gravesa.

W polskiej wersji językowej bohaterom głosów użyczyli: Maciej Zakościelny (Newt Scamander), Lidia Sadowa (Tina Goldstein), Marieta Żukowska (Queenie Goldstein), Arkadiusz Jakubik (Jacob Kowalski), Anna Dereszowska (Seraphina Picquery), Marcin Dorociński (Percival Graves), Katarzyna Kwiatkowska (Mary Lou Barebone), Józef Pawłowski (Credence Barebone) i Marek Lewandowski (Henry Shaw Senior).

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" to scenopisarski debiut J.K. Rowling, autorki siedmiu niezwykłych książek o Harrym Potterze, które stały się kanwą największej w historii kina filmowej sagi. Inspiracją dla scenariusza stał się opisany w powieściach o młodym czarodzieju podręcznik autorstwa Newta Scamandera, z którego uczniowie korzystali w Hogwarcie, zgłębiając tajniki opieki nad magicznymi stworzeniami.

Praca nad filmem "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" po raz kolejny połączyła ludzi, którzy byli zaangażowani w powstanie filmowego świata Harry’ego Pottera, m.in. producentów Davida Heymana, J.K. Rowling, Steve’a Klovesa i Lionela Wigrama. Produkcji wykonawczej podjęli się Tim Lewis oraz Neil Blair i Rick Senat.

Jest rok 1926. Tajemnicza moc sieje spustoszenie na ulicach Nowego Jorku, grożąc odkryciem społeczności czarodziejów i ujawnieniem ich tożsamości organizacji Powtórzmy Salem, fanatycznemu odłamowi niemagów (tj. amerykańskich mugoli) zdeterminowanemu, aby się ich pozbyć. Na dodatek, po rozpętaniu piekła w Europie, potężnemu czarnoksiężnikowi — Gellertowi Grindelwaldowi, udało się zbiec, a jego obecne miejsce pobytu jest nieznane.

Nieświadomy narastającego napięcia Newt Scamander przyjeżdża do miasta na zakończenie swojej wyprawy dookoła świata, mającej na celu zebranie informacji o magicznych stworzeniach i ocalenie ich. Niektóre z nich są ukryte w czeluściach jego niepozornej skórzanej walizki. Jednak do prawdziwego nieszczęścia dochodzi, kiedy niczego niepodejrzewający niemag, Jacob Kowalski, przypadkowo wypuszcza niektóre zwierzęta Newta. To poważne naruszenie Kodeksu Tajności, które wykorzystuje była aurorka Tina Goldstein, upatrując w tym swojej szansy na odzyskanie posady. Sprawy przyjmują niekorzystny obrót, kiedy Percival Graves, tajemniczy dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Czarodziejów w MKSZA (Magiczny Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, ang. MACUSA) zaczyna podejrzewać zarówno Newta, jak i Tinę.



Newt i Tina, którzy od tej pory działają wspólnie, a także siostra Tiny, Queenie, i ich nowy przyjaciel - niemag Jacob, tworzą grupę osobliwych bohaterów, którzy muszą odzyskać zaginione zwierzęta Newta, zanim stanie im się krzywda. Jednak stawka jest wyższa niż tych czworo outsiderów jest to sobie w stanie wyobrazić - na ich drodze stają siły ciemności, które mogą popchnąć światy czarodziejów i niemagów do wojny.



- Tym, co odróżnia "Fantastyczne zwierzęta" od filmów z serii o Harrym Potterze jest duża dawka humoru i pewna baśniowość, której najbliżej chyba do kinowej trylogii "Hobbita". Jednak w przeciwieństwie do rozwlekłego dzieła Petera Jacksona, Rowling i Yatesowi udało się nie zatracić najważniejszego - sensu całej opowieści. Choć "Fantastyczne zwierzęta" to przede wszystkim bardzo sprawnie zrealizowana rozrywka, po brzegi wypchana one-linerami i (rewelacyjnymi) efektami specjalnymi, nie brak tu zdumiewająco mrocznych wątków, które charakteryzowały też późniejsze części przygód "chłopca, który przeżył". To film zdecydowanie skierowany do starszego pokolenia fanów Pottera - pisał w recenzji dla Interii Adrian Luzar.



Zdjęcie Dystrybutorem filmu 'Fantastyczne zwierzęra i jak je znaleźć" na płytach 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray i DVD jest Galapagos Films / materiały dystrybutora

Od 11 kwietnia dostępne będą także wydania 4 ostatnich części filmowej sagi "Harry Potter" w jakości 4K Ultra HD Blu-ray: "Harry Potter i Zakon Feniksa", "Harry Potter i Książe Półkrwi," a także "Harry Potter i Insygnia śmierci, część 1" oraz "Harry Potter i Insygnia śmierci, część 2".



4K Ultra HD Blu-ray to obecnie najwyższa rozdzielczość obrazu, czterokrotnie wyższa niż w przypadku Full HD. Dzięki temu obraz jest dużo bardziej szczegółowy, a zagęszczenie pikseli na ekranie 4 x większe. Połączenie 4K z technologią HDR (High Dynamic Range) zapewnia szeroką rozpiętość tonalną koloru, sprawiając, że prezentowany obraz jest niewiarygodnie realistyczny, co gwarantuje odbiorcom kina domowego niespotykane dotąd wrażenia wizualne.