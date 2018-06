Ewan McGregor zagra w filmowej kontynuacji "Lśnienia"

Dobra wiadomość dla fanów prozy Stephena Kinga. Powieść "Doktor Sen", kontynuacja kultowego "Lśnienia", zostanie zekranizowana. Głównego bohatera ma zagrać Ewan McGregor.

Ewan McGregor zmierzy się z prozą Stephena Kinga AFP

Jak podaje "Variety", reżyserem filmu będzie Amerykanin Mike Flanagan, który ma już na swoim koncie ekranizację innej powieści Kinga - "Gra Geralda".

Reklama

Na razie nie wiadomo, kto poza McGregorem znajdzie się w obsadzie filmu.

Co ważne, informatorzy "Variety" podają, że Stephen King jest zadowolony z takiego wyboru odtwórcy głównej roli.

"Grupa staruszków nazywająca się Prawdziwym Węzłem przemierza autostrady Ameryki w poszukiwaniu pożywienia. Z pozoru są nieszkodliwi - emeryci odziani w poliester, nierozstający się ze swoimi samochodami turystycznymi. Jednak Dan Torrance już wie, a rezolutna dwunastolatka Abra Stone wkrótce się przekona, że Prawdziwy Węzeł to prawie nieśmiertelne istoty żywiące się substancją wytwarzaną przez poddane śmiertelnym torturom dzieci obdarzone tym samym darem, co Dan. Nękany przez mieszkańców hotelu Panorama, w którym jako dziecko spędził jedną straszliwą zimę, Dan przez dziesięciolecia błąka się po Ameryce, usiłując zrzucić z siebie odziedziczone po ojcu brzemię beznadziei, alkoholizmu i przemocy. Ostatecznie odnajduje swoje miejsce w małym miasteczku w New Hampshire, we wspierającej go grupie Anonimowych Alkoholików i w domu opieki, gdzie zachowana z lat dzieciństwa resztka mocy pozwala mu nieść ulgę umierającym w ostatnich chwilach ich życia" - pisze o wydanej w 2013 roku powieści "Doktor Sen" jej polski wydawca, Prószyński i S-ka.



Wideo "Lśnienie": Official Trailer [1980] HD