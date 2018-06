Ewa Kaim policjantką w thrillerze "Odnajdę cię"

Jak wysoką cenę jest w stanie zapłacić matka, by uratować swoje dziecko? Sensacyjny thriller „Odnajdę cię” trafi na ekrany kin 3 sierpnia.

Ewa Kaim w filmie "Odnajdę cię" /Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych /materiały dystrybutora

"Odnajdę cię" (tytuł roboczy "Justa") to trzymający w napięciu thriller sensacyjny, który powinien zadowolić wszystkich miłośników skandynawskich kryminałów. Historia policjantki, która uwikłana w pogoń za mordercą, sama staje się celem jego wyrachowanych ataków. Czy zdoła ocalić siebie i bliskich, zanim będzie za późno?



"Odnajdę cię" jest debiutem fabularnym cenionej dokumentalistki Beaty Dzianowicz ("Latawce"). W głównej roli zobaczymy Ewę Kaim ("Atak paniki"), której partnerować będą: Dariusz Chojnacki ("Twarz"), Mirosław Haniszewski ("Jestem mordercą"), Michał Żurawski ("W ciemności) i Piotr Stramowski ("Pitbull. Niebezpieczne kobiety").



Trwa policyjna obława na żołnierza (Dariusz Chojnacki), który ma na sumieniu niemal wszystkich członków swojego oddziału. Przestępcę udaje się zwabić w pułapkę, ale doświadczona policjantka Justa (Ewa Kaim) popełnia prosty błąd i ścigany wymyka się obławie. W konsekwencji uchybień, kobieta zostaje wysłana na przymusowy urlop. Ambicja dyktuje jej jednak inne rozwiązanie. Zamiast zająć się narastającymi problemami we własnej rodzinie, porzuca wszystko i wraca do miasteczka swojego dzieciństwa, gdzie dorastał również jej przeciwnik.



Podczas gdy Justa szuka tropów, mogących doprowadzić ją do kryjówki przestępcy, on sam dociera do jej bliskich i porywa córkę policjantki - Lenę. Postawiona pod ścianą, szantażowana kobieta, by odzyskać swoje życie i uratować dziecko, będzie musiała popełnić przestępstwo, wystawiając na śmierć Grzegorza (Piotr Stramowski) - ostatniego ocalałego z oddziału przestępcy. Próbując wybrnąć z sytuacji, policjantka rozpoczyna morderczą grę z prześladowcą. Stawką w zaciętym pojedynku na spryt i intelekt będzie życie jej ukochanej córki.