Etiuda & Anima 2017: Znamy zwycięzców

Jury 24. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda & Anima w Krakowie przyznało w niedzielę, 26 listopada, nagrody dla najlepszych filmów. W kategorii Etiuda Złotego Dinozaura zdobyły "Fusy" Kordiana Kądzieli, a w kategorii Anima Złotego Jabberwocky’ego - "O, Matko!" Pauliny Ziółkowskiej.

Znana z "Ucha prezesa" Izabela Dąbrowska w scenie z filmu "Fusy" /materiały prasowe

W konkursie Etiuda udział wzięły 32 filmy studenckie z 13 krajów, wyselekcjonowane z tysiąca nadesłanych. Jury pod przewodnictwem Marii Zmarz-Koczanowicz uhonorowało Złotym Dinozaurem oraz nagrodą pieniężną w wysokości 15 tys. zł film "Fusy" w reż. Kordiana Kądzieli. W uzasadnieniu napisano, ze jest to film, "który w lapidarny sposób środkami komediowymi mierzy się z tematem samotności".



Srebrny Dinozaur powędrował do "Pięknej postaci" (reż. Hajni Kis), a Brązowego Dinozaura otrzymał film "ATTAK" (reż. Ruben Meirer). Obraz ten został również wyróżniony przez jury studenckie.

Reklama

Jury Etiudy przyznało również nagrodę Specjalnego Złotego Dinozaura dla szkoły filmowej, która przysłała na festiwal najlepszy zestaw filmów. W tym roku za jakość prezentowanych utworów wyróżniono Nederlandse Filmacademie. W plebiscycie publiczności wygrało "Mięso z psa" (reż. Ksenia Tischenko).

W konkursie Anima rywalizowało 69 filmów z 30 krajów (do selekcji wpłynęło ich 1433), autorstwa zarówno studentów, jak i uznanych już twórców. Jak zdecydowało jury pod przewodnictwem Piotra Dumały, zwycięzcą konkursu i zdobywcą Złotego Jabberwocky’ego oraz 15 tys. zł został film "O Matko!" w reżyserii Pauliny Ziółkowskiej za "minimalistyczny urok, nowatorską kompozycję kadru i ważne przesłanie".

Wideo 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 2017 - spot

Srebrnym Jabberwockym wyróżniona została Eva Cvijanovic za film "Hedgehog’s Home" a Brązowym - Dennis Tupicoff za "A Photo of Me". Specjalny Złoty Jabberwocky dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej przypadł "A Love Letter to the One I Made Up", którego autorką jest Rachel Gutgarts. Jury studenckie wyróżniło "Przestrzeń negatywną" w reżyserii Maxa Portera i Ru Kuwahaty, publiczność nagrodziła natomiast film "Delikatesy" (reż. Fengling Chen).

W konkursie Anima.pl, będącym współzawodnictwem polskiej animacji rywalizowały 43 filmy (do selekcji wpłynęło ich ponad 100). Jury, któremu przewodniczył Jerzy Kucia, zdecydowało, że zwycięzcą konkursu i zdobywcą Złotego Żmija oraz 15 tys. zł został film "Figury niemożliwe i inne historie II" w reżyserii Marty Pajek. Srebrnym Żmijem wyróżniony został Zbigniew Czapla za film "Dziwny przypadek". Brązowy Żmij trafił do "Pana Maluśkiewicza i wieloryba" autorstwa Andrzeja Gosienieckiego. Specjalny Złoty Żmij dla najlepszej animowanej etiudy studenckiej otrzymał "Pies Schroedingera", którego autorką jest Natalia Krawczuk.

Nagrodę Polskiej Filii Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Filmu Animowanego ASIFA Poland oraz wyróżnienie jury studenckiego otrzymał Piotr Kabat za "Super rzecz". Publiczność nagrodziła natomiast film "Ojezu" autorstwa Betiny Bożek.

W trakcie festiwalu, który trwał od wtorku, operator filmowy i reżyser Sławomir Idziak odebrał Specjalnego Złotego Dinozaura za zasługi twórcze i pedagogiczne. Twórca poprowadził także warsztaty z dramaturgii wizualnej.

Zdjęcie Oficjalny plakat tegorocznej imprezy / materiały prasowe

Gośćmi tegorocznej edycji festiwalu byli również twórcy animacji: Geza M. Toth (Węgry), Svetlana Filippova (Rosja) i Claudius Gentinetta (Szwajcaria), którzy w ramach Autoportretów prezentowali swój warsztat i filmy. Przyjechał również twórca filmów muzycznych Tony Palmer z Wielkiej Brytanii oraz wybitny przedstawiciel japońskiej autorskiej animacji Koji Yamamura.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima jest najstarszym w Polsce festiwalem filmowym konfrontującym osiągnięcia studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji artystycznej - zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów niezależnych.