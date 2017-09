"Eter": Krzysztof Zanussi nawiązuje do mitu Fausta

6 września zakończyła się pierwsza, polsko-ukraińska tura zdjęć do najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego "Eter".

Jacek Poniedziałek i Andrzej Chyra w filmie "Eter" /Piotr Niemyjski / Studio Filmowe TOR /materiały dystrybutora

Nowy film Krzysztofa Zanussiego jest próbą reinterpretacji mitu Fausta. Akcja toczy się przed wybuchem I wojny światowej na terenach monarchii Austro-Węgierskiej i Cesarstwa Rosyjskiego. Opowiada historię wojskowego lekarza, który prowadzi eksperymenty medyczne, by zyskać władzę nad ludźmi.



W rolach głównych występują: Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra, Małgorzata Pritulak oraz debiutantka, ukraińska aktorka Maria Ryaboshapka. Autorem zdjęć do filmu jest Piotr Niemyjski, który współpracował już z Zanussim przy filmie "Obce ciało". Za scenografię do filmu odpowiada Joanna Macha, a za kostiumy Katarzyna Lewińska.



Krzysztof Zanussi jest nie tylko reżyserem, ale również autorem scenariusza.

Reklama

- Film nawiązuje bezpośrednio do mitu Fausta. Odmiennie niż u Goethego stawką nie jest młodość i rozczarowanie nauką, przeciwnie, w "Eterze" doktor wierzy w naukę jako narzędzie dla spełnienia najbardziej wszetecznego z ludzkich pragnień jakim jest pełna fizyczna i duchowa władza nad drugim człowiekiem. Eter okaże się pierwszym krokiem na drodze pozbawienia człowieka wolnej woli, a hipoteza o tym, że wypełnia przestrzeń kosmiczną daje bohaterowi płonną nadzieję na władzę nad całym światem - tłumaczy Zanussi.