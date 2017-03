Ennio Morricone wystąpi w w Łodzi

Ennio Morricone, autor muzyki do ponad 500 filmów, laureat Oscarów i Złotych Globów, wystąpi 14 października w łódzkiej Atlas Arenie. Koncert wypełnią najsłynniejsze kompozycie artysty. Sprzedaż biletów rusza w środę, 29 marca.

Przez ostatnie 60 lat Ennio Morricone skomponował ścieżki dźwiękowe do wielu arcydzieł światowego kina /Paul Bergen / AFP

Dobiegający 90. urodziny Ennio Morricone jest wciąż aktywnym twórcą. Koncertuje na całym świecie, prowadząc orkiestry symfoniczne i wieloosobowe chóry. Polska publiczność po raz kolejny będzie miała okazję posłuchać na żywo jego kompozycji.

Reklama

Reklama

"Jesteśmy przekonani, że koncert dostarczy niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. To będą dwie godziny z piękną, pełną znanych i nieśmiertelnych tematów muzyką. Z całą pewnością będzie to niezwykle prestiżowe wydarzenie" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM.

Ennio Morricone należy do grona najlepszych współczesnych kompozytorów filmowych. Przez niemal 60 lat aktywności jego soundtracki zdobyły ponad 40 różnych nagród w kategoriach związanych z muzyką filmową. Wśród nich te najważniejsze: Oscary czy Złote Globy. Sam Ennio Morricone 10 lat temu został laureatem nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej za całokształt twórczości. Ale dopiero rok temu doczekał się Oscara za muzykę do filmu Quentina Tarantino "Nienawistna ósemka". Wcześniej był pięciokrotnie do tej nagrody nominowany.

Na długiej liście artystów, którzy współpracowali z kompozytorem są m.in.: Andrea Bocelli, Paul Anka, Celin, Dion, Michael Jackson, Bruce Springsteen, a nawet Metallica, The Prodigy i Slash. Tworzył muzykę do filmów największych reżyserów współczesnego kina: Briana De Palmy, Sergio Leone, Giuseppe Tornatore czy Adriana Lynna.

Ennio Morricone komponować zaczął mając zaledwie 6 lat. W wieku 12 lat rozpoczął naukę w rzymskim konserwatorium muzycznym, a edukację ukończył po rekordowo krótkim czasie - pół roku. Studiował jednocześnie muzykę chóralną, kompozycję i grę na trąbce. Karierę rozpoczynał jednak w klubach nocnych, grając muzykę jazzową. Wkrótce dołączył także do orkiestry i zaczął realizować swoje pierwsze zlecenia, głównie aranżacje i muzykę filmową, w tym również dla innych kompozytorów.

W 1961 roku napisał ścieżkę dźwiękową do pierwszego filmu pt. "Faszysta" w reżyserii Luciano Salce. Kariera przyspieszyła, gdy w 1964 roku napisał muzykę do spaghetti westernu "Za garść dolarów", ale sławę przyniosła mu muzyka do kolejnego westernu "Dobry, zły i brzydki".

Przez 60 lat Ennio Morricone skomponował ścieżki dźwiękowe do takich znanych filmów, jak: "Malena", "Nietykalni", "Misja", "Dawno temu w Ameryce", "Cinema Paradiso", "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" czy "Dawno temu w Ameryce".