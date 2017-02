Przed nami kolejny ENEMEF, czyli Nocny Maraton Filmowy. Już w piątek, 3 marca, w wybranych kinach sieci Multikino odbędzie się ENEMEF: Maraton X-Men.

ENEMEF: Maraton X-Men to noc, którą widzowie spędzą w świecie legendarnych supermutantów z serii kultowych komiksów Marvel Comics.



W repertuarze:

"Wolverine"

"X-Men: Przeszłość, która nadejdzie"

"Logan: Wolverine" - premierowo



ENEMEF: MARATON X-MEN odbędzie się 3 marca jednocześnie w 26 Multikinach w Polsce: Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Jaworzno, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań 51, Rumia, Rybnik, Rzeszów, Słupsk, Szczecin, Tychy, Warszawa Targówek, Warszawa Ursynów, Warszawa Wola Park, Warszawa Złote Tarasy, Włocławek, Wrocław Pasaż, Wrocław Arkady, Zabrze, Zgorzelec.



Rozpoczęcie maratonu o godz. 22:00, przewidywany koniec około godz. 5:00 rano.



"Logan: Wolverine"

Wyczekiwana, finalna część przygód Wolverine'a, w której Hugh Jackman po raz ostatni wciela się w rolę kultowego mutanta. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której mutanci żyją na marginesie ludzkiej społeczności. Logan nie potrafi odnaleźć się w tej rzeczywistości, do tego zaczyna mieć problemy z możliwościami regeneracyjnymi swojego ciała. Zapewnia opiekę schorowanemu mentorowi - Profesorowi X, a ten przekonuje Wolverine'a, aby wziął udział w ostatniej misji, która może ocalić rasę mutantów.

"X-Men: Przeszłość, która nadejdzie"



Kolejna część serii, w której znani supermutanci łączą siły z młodszymi wersjami samych siebie i przenoszą się w przeszłość, by ocalić swoją przyszłość. Akcja rozgrywa się w dwóch planach czasowych. W odległej przyszłości większość mutantów przetrzymywana jest w obozach koncentracyjnych, a gigantyczne roboty zwane Sentinels kontrolują sytuację w Ameryce. W czasach współczesnych X-Meni walczą ze złym Bractwem pod wodzą Mystique, próbując zapobiec wydarzeniu, które w przyszłości doprowadzi do tak tragicznej sytuacji.

"Wolverine"

Hugh Jackman ponownie w roli tajemniczego, obdarzonego niezwykłą mocą wojownika. Zdruzgotany po śmierci swojej ukochanej Wolverine wyrusza do współczesnej Japonii. Stawia tam czoła nie tylko obcej kulturze, lecz także swoim bolesnym wspomnieniom oraz śmiertelnie groźnym wrogom, którzy gotowi są na wszystko, by go zniszczyć. Odkrywa swoje słabości, zyskując przy tym siłę, o której dotąd mógł tylko marzyć.

