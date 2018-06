W najbliższy piątek na ekrany polskich kin trafi komedia "Jestem taka piękna!". W jednej z drugoplanowych ról zobaczymy Emily Ratajkowski.

Emily Ratajkowski w filmie "Jestem taka piękna!" /materiały dystrybutora

Emily Ratajkowski to amerykańska modelka i aktorka polskiego pochodzenia. Karierę w modelingu rozpoczęła już w wieku 14 lat, jednak zrobiło się o niej głośno dopiero po występie w teledysku do piosenki "Blurred Lines" Robina Thicke'a i Pharrella Williamsa. Kontrowersyjny, przesycony erotyzmem klip otworzył jej drzwi kariery aktorskiej: reżyser David Fincher zaangażował ją do filmu "Zaginiona dziewczyna", gdzie wystąpiła u boku Bena Afflecka. Od tego czasu regularnie pojawia się na dużym ekranie: zagrała między innymi w filmach "Ekipa" i "We Are Your Friends", coraz częściej można też oglądać ją w produkcjach telewizyjnych.

27-latka zajmuje czołowe miejsca w rankingach najseksowniejszych kobiet świata, często rozbiera się przed obiektywem: nie straszne są jej odważne sesje zdjęciowe, sama zamieszcza też pikantne zdjęcia na swoich kanałach społecznościowych.



Pytana o kontrowersje związane z pokazywaniem w mediach nagości przyznaje, że pewność siebie wyniosła z domu. "Moja mama jest feministką, profesorką uniwersytecką, intelektualistką. Nauczyła mnie, żeby cieszyć się swoim ciałem i nie przepraszać za to, jak wyglądam. Bez tego podejścia nie mogłabym zostać modelką"- twierdzi Ratajkowski.

Gwiazda angażuje się politycznie i społecznie: w ostatnich wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych oficjalnie poparła partię demokratów, znana jest też ze swojej działalności na rzecz równego traktowania kobiet. Modelka współpracuje z innymi działaczkami ruchów kobiecych, publikuje również eseje na łamach dużych magazynów. W swoich tekstach dowodzi, że uroda i seksapil nie oznaczają braku inteligencji, a podwójne standardy i stereotypowe podejście do kobiet to wciąż spory problem we współczesnym społeczeństwie.

Właśnie dlatego główny zamysł filmu "Jestem taka piękna!" jest tak bliski modelce. "Nieważne, jak inni widzą ciebie. Ważne, jak ty siebie postrzegasz. Im lepiej o sobie myślisz, tym lepsze wrażenie zrobisz na całym swoim otoczeniu. Takie właśnie jest przesłanie tego filmu" - mówi o najnowszej produkcji ze swoim udziałem.