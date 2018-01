Emily Ratajkowski: Seksowna i pewna siebie

26-letnia amerykańska modelka i aktorka, Emily Ratajkowski została twarzą znanej marki kosmetycznej. "To włosy reprezentują moją osobowość i siłę" - komentuje swój udział w kampanii reklamowej.

Emily Ratajkowski jest wysublimowana, inteligentna i charyzmatyczna, która potrafi się pięknie wypowiadać - komentuje magazyn "Elle". Ponadto jest niezwykle zaangażowana i asertywna, i odważy się zapozować nago. Modelka właśnie została ambasadorką jednej z największych marek kosmetycznych: Kerastase.

"Co sprawia, że czuję się seksowna i pewna siebie? Moje włosy!" - mówiła w wywiadzie. Emily Ratajkowski, młoda kobieta o wielu twarzach staje się głosem kobiecości. W swej naturalnej prostocie top modelka i aktorka przekonuje, że trzeba kochać siebie. "Jestem zachwycona i dumna, że zostałam wybrana do reprezentowania Kerastase. Moje włosy wyrażają moją osobowość i moją siłę. Myślę, że tak jest w przypadku większości kobiet. Włosy ujawniają, kim naprawdę są... " - mówi modelka w wywiadzie.

Emily jest idealną reprezentantką marki kosmetycznej specjalizującej się w kosmetykach do pielęgnacji włosów. "Emily uosabia kobietę w harmonii ze sobą. To jej zaufanie do siebie i jej wewnętrznej siły nas przekonało. Poznając ją, odkryliśmy młodą kobietę pełną życia. W kampanii zorganizowanej na wsi, ubrana po prostu w nieskazitelną męską koszulę, Emily odsłania swoją wizję piękna i pewności siebie" - podkreśla Rosa Carrico, dyrektor generalny Kerastase International.

"Bycie seksowną jest wysublimowaną formą piękna. Jest asertywnością i to jest bardzo kobiece. To coś, co musimy celebrować. Wszyscy jesteśmy piękni i niepowtarzalni na swój sposób. Musimy nauczyć się kochać i doceniać to, co nas wyróżnia" - mówi wprost modelka.