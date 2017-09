Emilia Clarke kończy pracę na planie filmu o Hanie Solo

​Gwiazda serialu "Gra o tron" - Emilia Clarke - pochwaliła się na Instagramie wspólnym zdjęciem z reżyserem Ronem Howardem. Aktorka zakończyła właśnie swoje dni zdjęciowe na planie filmu poświęconego postaci Hana Solo.

Emilia Clarke na imprezie HBO w Los Angeles (2017) AFP

Fakt zaangażowania artystki do projektu z uniwersum "Gwiezdnych wojen" był już znany od pewnego czasu. Clarke w nowym obrazie ma stworzyć jedną z głównych kobiecych postaci.

Swoją pracę na planie skończyli już Paul Bettany i Donald Glover. Teraz dołączyła też do nich brytyjska aktorka. Na Instagramie wrzuciła swoje zdjęcie z Ronem Howardem.

"Cóż, to był kawał przygody. Ron Howard wrzucił już tę perełkę, więc też chciałam się nią podzielić. Praca nad filmem o Hanie Solo była niezłą podróżą, ale to ten geniusz obok mnie uczynił ją czymś niezapomnianym" - dodała.

Ron Howard przejął projekt po tym jak, ze względu na "różnice artystyczne", wycofali się z niego Christopher Miller i Phil Lord. To on jako pierwszy wrzucił do internetu wiadomość, że Clarke skończyła właśnie pracę na planie.

Na Twitterze napisał: "Emilia Clarke już po wszystkim. Dała nam niesamowicie silną i ekscytującą postać. Praca z nią była przyjemnością".

Nienazwany oficjalnie obraz o Hanie Solo ma się skupić na historii młodego Hana. W bohatera granego do tej pory przez Harrisona Forda wcielić się ma Alden Ehrenreich.

Na ekranie zobaczymy m.in. pierwsze spotkanie duetu Han-Chewbacca z Lando Calrissianem (w tej roli Glover). Poznamy także postać Becketta, który ma być mentorem i nauczycielem młodego Hana. Wcieli się w niego Woody Harrelson.

Aktor w ostatnim wywiadzie uspokajał fanów, którzy nie są pewni jak Ehrenreich podoła legendarnej roli wykreowanej przez Forda. Dla "Entertainment Tonight" powiedział: "On jest wspaniałym aktorem i świetnym facetem. Ma znakomite poczucie humoru. Myślę, że humor jest we wszystkim co robi. To może być zresztą jedna z zabawniejszych części ‘Gwiezdnych Wojen’".

Premiera filmu przewidywana jest na maj 2018 roku.