"Dzikie róże" ze Stockholm Impact Award

"Dzikie róże" z kolejną nagrodą na międzynarodowym festiwalu filmowym! Za swój najnowszy film Anna Jadowska otrzymała właśnie prestiżową Stockholm Impact Award.

Marta Nieradkiewicz gra główną rolę w "Dzikich różach" /materiały prasowe

Nagroda przyznawana jest od 2015 roku przez Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sztokholmie i Miasto Sztokholm niezłomnym wizjonerom, w których twórczości odbija się nasz współczesny świat. Jest to statuetka światowej sławy artysty Ai'ego Weiwei'a. Towarzyszy jej nagroda finansowa: milion szwedzkich koron (ponad 400 000 złotych), przeznaczone na pracę nad kolejnym pełnometrażowym filmem twórcy.

Za subtelne pokazanie matki, która nie godzi się na porzucenie prawdziwej siebie, za portret zbuntowanego dziecka, które podważa zasady ultrakonserwatywnego społeczeństwa, za wspaniałą stylistykę wizualną kontrastującą ze światem pogrążonym w uprzedzeniach i nakazach moralnych, Stockholm Impact Award trafia do Anny Jadowskiej za film "Dzikie róże" - metaforę ludzkiej niezłomności - czytamy w uzasadnieniu.

Nagrodę Stockholm Impact Award 2017 przyznało jury w składzie: Suzanne Osten, Ester Martin Bergsmark i Alexandru Solomon. Do nagrody nominowani zostali także: Ebrahim Irajzad za “Searing summer", Grayson Moore i Aidan Shipley za “Cardinals", Sarmad Masud za “My pure land" i Ying-Ting Tseng za “The last verse".



"Dzikie róże" wchodzą do polskich kin 29 grudnia. Główna bohaterka Ewa (Marta Nieradkiewicz) zmaga się z ogromnym poczuciem samotności. Jej życie wypełnia zajmowanie się domem i dwójką dzieci, a także czekanie na męża (Michał Żurawski), który pracując w Norwegii rzadko przyjeżdża do domu. Młoda kobieta, chcąc znowu poczuć się kochaną i adorowaną, wplątuje się w romans z nastolatkiem. Niestety za tą chwilę "zapomnienia" przyjdzie zapłacić jej wysoką cenę. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej gdy wraca mąż. Podejrzenia, plotki i oskarżenia będą przeplatać się z inną tragedią - na plantacji dzikich róż, gdzie pracuje kobieta, zaginie jej 2 letni synek Jasio. Czy chłopiec się odnajdzie? Czy ta rodzina ma szansę przetrwać? I wreszcie, czy Ewa pogodzi rolę walczącej o małżeństwo kobiety z rolą matki, która zdecydowała się porzucić własne dziecko?

28. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Sztokholmie odbywa się w dniach 8-19 listopada.