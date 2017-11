"Dzikie róże" najlepsze w Paryżu

​Trwa dobra passa "Dzikich róż" Anny Jadowskiej. Film otrzymał właśnie nagrodę na 10. Festiwalu Filmu Polskiego Kinopolska w Paryżu.

Główną rolę w "Dzikich różach" gra Marta Nieradkiewicz /materiały prasowe

Złożone z krytyków filmowych, dystrybutorów oraz organizatorów wydarzeń filmowych jury, w którym zasiedli: Amaury Augé, Priscilla Gessati, Clément Graminiès, Caroline Maleville i Frédéric Mercier, przyznało nagrodę Grand Prix "Dzikim różom" Anny Jadowskiej.



Zjednoczyła nas przyjazna dyskusja nad "Dzikimi różami", filmem wyróżniającym się szczerością i delikatnością. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy go nagrodzić w konkursie festiwalu Kinopolska. Bardzo poruszyła nas zmysłowość zdjęć Małgorzaty Szyłak, która umożliwiła reżyserce przedstawienie widzowi bohaterów w sposób bliższy, uczciwszy i nasycony autentycznymi emocjami. Jadowska podtrzymuje kontakt z najsubtelniejszymi emocjami głównej bohaterki, sprawiedliwie ocenia też wszystkich innych bohaterów swojego filmu, zarówno mężczyzn, jak i kobiety - napisało jury w uzasadnieniu.

Kinopolska to impreza organizowana przez Instytut Polski we Francji. Jej zadaniem jest promowanie wśród francuskiej publiczności polskiej kultury audiowizualnej. Kinopolska to też edycje regionalne, które odbywają się w takich miastach jak: Lyon, Bordeaux, Tuluza i Reims. Anna Biłos, dyrektor Instytutu Polskiego, podkreśliła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Festiwal Kinopolskajest prawdziwym miejscem spotkań osób zainteresowanych polskim filmem, zarówno Francuzów jak i Polaków.

10. Festiwal Filmu Polskiego Kinopolska odbywał się w Paryżu w dniach 14-19 listopada 2017 r.

